https://sputniknews.com.tr/20230225/bakan-kurum-vatandasimizi-hicbir-depremde-olmadigi-gibi-burada-da-acta-acikta-birakmayacagiz-1067492360.html

Bakan Kurum: Vatandaşımızı hiçbir depremde olmadığı gibi burada da açta açıkta bırakmayacağız

Bakan Kurum: Vatandaşımızı hiçbir depremde olmadığı gibi burada da açta açıkta bırakmayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay genelinde mart ayında 7 bin 726, nisan-mayıs aylarında da 42 bin 800 konutun inşasına hem... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T15:56+0300

2023-02-25T15:56+0300

2023-02-25T15:57+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

murat kurum

deprem

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından ağır hasar gören Hatay'a yaptığı ziyarette havadan ve karadan incelemelerde bulundu.Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, tüm illerde eş zamanlı hasar tespit ve yeni yapılacak yerlerin çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, enkaz kaldırma sürecinde de tüm birimlerle, seferberlik şuuruyla, 24 saat esasına göre sahada olduklarını bildirdi.11 ilde arama-kurtarma çalışmalarının fiilen tamamlandığını belirten Kurum, eş zamanlı olarak çadır ve konteyner kentlerin kurulum süreçlerini de yürüttüklerini söyledi.Hatay'da da yeni yerleşim yerlerini, konteyner kent alanlarını, sahadaki çalışmaların hızlandırılması amacıyla yapılması gerekenleri hep birlikte istişare ettiklerini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:Öncelikle rezerv alanlardaki sağlam zeminlerde konut yapımına başlayacaklarını aktaran Kurum, "Vefat eden ailelerimizi geri getiremeyeceğiz ama onların hatıralarını, anılarını burada canlı tutacağız. Onlarla birlikte burada yaşayacağımız, gelecek nesillere aktaracağımız Ulu Cami'mizi, Meclis Binamızı yeniden ayağa kaldıracağız. Kültür ve Turizm Bakanımız da burada gerekli incelemeleri yaptı. Buradaki tüm tarihi eserlerimizi de eskisi gibi yeniden canlandıracağız, hayata geçireceğiz." değerlendirmesini yaptı.'Bugün itibarıyla da 10 bin 12 yeni yuvamızın sözleşmelerini imzalamış ve inşaat sürecine başlamış olduk'Kurum, Hatay'da yapılacak yeni konutlara ilişkin olarak da "Mart ve nisan aylarında 50 bin konutumuzu öncelikli Hatay'da hem merkezde, hem de ilçelerde yapmak üzere bir planlama yaptık. Mart ayı sonuna kadar 14 bin bağımsız bölümün inşa sözleşmesini tamamlamış olacağız. 21 Şubat’ta başlattığımız yapım sürecinde bugün itibarıyla da 4 günde 10 bin 12 yeni yuvamızın sözleşmelerini imzalamış ve inşaat sürecine başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi mart ve nisan aylarında 200 bini merkezlerde, 73 bini köylerde olmak üzere 273 binin ihalesini, sözleşme süreçlerini başlatıyoruz." bilgisini verdi.Nurdağı'nda ve İslahiye'de ilk afet konutlarının yapım sürecinin başladığını ifade eden Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük, en kapsamlı afet konut seferberliğine aynı anlayışla hasar tespitlerini yapmaya müteakip, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, İskenderun, Hatay ve Kırıkhan'da, merkez Defne'de afet konut alanlarına ilişkin yerlerin ön çalışmalarını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Şimdi ayrıntılı jeolojik etütler başladı. Bu kapsamda da ovadan dağa doğru, Amanos dağlarının eteklerine doğru sağlam zemini bulduğumuz, sıvılaşmanın olmadığı, fay hattına mesafesinin uzak olduğu alanları tercih ettik. Ve burada şehrimizin yöneticileriyle, şehrimizdeki demografik yapıyı, kültürel dokuyu koruyacak anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz ve ilk önce bu rezerv alanlardan başlayacağız. Toplamda 50 bin 526 konutun inşa sürecini inşallah 2 ay içerisinde başlatmış olacağız. Hatay genelinde mart ayında 7 bin 726 konut, yine nisan-mayıs aylarında da 42 bin 800 konutumuzun hem merkezde, hem de depremden hasar gören ilçelerimizde başlatmış olacağız. Antakya özeline baktığımızda da 4 bin 250 konut yine nisan-mayıs aylarında da 33 bin 850 konut olmak üzere 38 bin 100 konutu başlatmış olacağız."'Vatandaşımızı hiçbir depremde olmadığı gibi burada da açta açıkta, çaresiz bırakmayacağız'Kurum, depremin 18. gününde 10 bin bağımsız bölümün sözleşmesini imzalayıp, inşaat sürecini de başlattıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Depremzede vatandaşların evlerine taşınana kadar eşya, taşınma ve kira yardımı vereceklerini hatırlatan Bakan Kurum, "İnşallah bir yıl sonra daha güzel bir Hatay'ı hep birlikte göreceğiz. O zaman da onların mutluluğuna şahit, sevinçlerine ortak olacağız, dualarını alacağız. Milletimiz müsterih olsun. Biz, bu güce sahibiz. Bu işleri yapacak devlete, millete sahibiz. Milletimiz ilk andan itibaren 85 milyon Hatay için Gaziantep için, Kahramanmaraş için buradaydı. Yardım elini uzattı, emekli aylığını, kumbarasındaki parasını paylaştı. İnşallah aynı anlayışla yürüteceğiz. Burada Hatay, Gaziantep, Antakya, Maraş ne istiyorsa biz de onlarla birlikte inşa sürecini yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.'Hasarın yoğun olduğu yerlerde de yüzde 90 seviyelerini aştık'Bakan Kurum, deprem nedeniyle ne kadar ağır hasarlı, yıkılmış bina varsa bunların inşasını gerçekleştireceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:Bakan Kurum, TOKİ eliyle yaptıkları 1 milyon 180 bin konutun depremden sonra ayakta olduğunu hatırlatarak, yeni yapılacak konutları da aynı anlayışla inşa edeceklerini aktardı.Vatandaşların ticari hayatlarının devamlılığı açısından da geçici ticaret alanları kuracaklarını belirten Kurum, "Bunu da master planları çerçevesinde projelendiriyoruz. Burada çelik yapılarımızla birlikte esnafımızın hizmet vereceği, şehrin yaşayacağı, buradaki kardeşlerimize daha iyi şartlarda hizmet edebilmek amacıyla şehri bir bütün olarak planlayacağız. Bu anlayışla çalışmalarımızı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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murat kurum, deprem