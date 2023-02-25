https://sputniknews.com.tr/20230225/abnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketi-zelenskiyi-memnun-etmedi-1067493521.html

AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi Zelenskiy’i memnun etmedi

AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi Zelenskiy’i memnun etmedi

Avrupa Konseyi tarafından açıklanan AB'nin Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i memnun etmedi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T17:11+0300

2023-02-25T17:11+0300

2023-02-25T17:11+0300

ukrayna krizi

rusya

ab

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Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, AB'nin Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketini ‘zayıf’ bularak eleştirdi.Zelenskiy, “Rosatom ve Rus nükleer endüstrisine karşı kararlı adımlar atılmasını, ordu ve bankacılık sektörü üzerindeki baskının artırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Bu, Ukraynalı liderin Rusya'ya karşı yeterince sert olmadığını düşündüğü yaptırımlardan duyduğu memnuniyetsizliği ilk dile getirişi değil. Zelenskiy, AB’nin Rusya’ya yönelik 9’uncu yaptırım paketini de eleştirmiş ve ‘baskıyı arttırma’ çağrısı yapmıştı.

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