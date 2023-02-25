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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230225/abnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketi-zelenskiyi-memnun-etmedi-1067493521.html
AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi Zelenskiy’i memnun etmedi
AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi Zelenskiy’i memnun etmedi
Avrupa Konseyi tarafından açıklanan AB'nin Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i memnun etmedi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T17:11+0300
2023-02-25T17:11+0300
ukrayna krizi
rusya
ab
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Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, AB'nin Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketini ‘zayıf’ bularak eleştirdi.Zelenskiy, “Rosatom ve Rus nükleer endüstrisine karşı kararlı adımlar atılmasını, ordu ve bankacılık sektörü üzerindeki baskının artırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Bu, Ukraynalı liderin Rusya'ya karşı yeterince sert olmadığını düşündüğü yaptırımlardan duyduğu memnuniyetsizliği ilk dile getirişi değil. Zelenskiy, AB’nin Rusya’ya yönelik 9’uncu yaptırım paketini de eleştirmiş ve ‘baskıyı arttırma’ çağrısı yapmıştı.
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rusya, ab

AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi Zelenskiy’i memnun etmedi

17:11 25.02.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Avrupa Konseyi tarafından açıklanan AB'nin Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i memnun etmedi.
Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, AB'nin Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketini ‘zayıf’ bularak eleştirdi.
Zelenskiy, “Rosatom ve Rus nükleer endüstrisine karşı kararlı adımlar atılmasını, ordu ve bankacılık sektörü üzerindeki baskının artırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu, Ukraynalı liderin Rusya'ya karşı yeterince sert olmadığını düşündüğü yaptırımlardan duyduğu memnuniyetsizliği ilk dile getirişi değil. Zelenskiy, AB’nin Rusya’ya yönelik 9’uncu yaptırım paketini de eleştirmiş ve ‘baskıyı arttırma’ çağrısı yapmıştı.
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