https://sputniknews.com.tr/20230224/zelenskiy-putinle-gorusme-olasiligini-reddetti-konusacak-kisi-degil-1067478883.html

Zelenskiy, Putin’le görüşme olasılığını reddetti: Konuşacak kişi değil

Zelenskiy, Putin’le görüşme olasılığını reddetti: Konuşacak kişi değil

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşme olasılığını bir kez daha reddetti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T22:30+0300

2023-02-24T22:30+0300

2023-02-24T22:30+0300

rusya

ukrayna

vladimir putin

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugünkü basın toplantısında,bn’ın aracılığında Rusya ve Ukrayna arasında görüşmeler başlatma olasılığına ilişkin soruya şunu dedi: “Bunu henüz savaş öncesinde konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Putin’i müzakere masasına oturtun, dedim. Diğer liderlere de söyledim. Geniş kapsamlı savaş riskine izin verilmemeli, dedim. Türkiye lideri ve diğerler bunu başaramadı.”Zelenskiy, “Şimdi Putin, görüşebileceğini söylüyor. Şimdi biz yapamayız. Zira konuşacak birisi değil” diye ekledi.

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rusya, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy