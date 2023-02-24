https://sputniknews.com.tr/20230224/zelenskiy-putinle-gorusme-olasiligini-reddetti-konusacak-kisi-degil-1067478883.html
Zelenskiy, Putin’le görüşme olasılığını reddetti: Konuşacak kişi değil
Zelenskiy, Putin’le görüşme olasılığını reddetti: Konuşacak kişi değil
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşme olasılığını bir kez daha reddetti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T22:30+0300
2023-02-24T22:30+0300
2023-02-24T22:30+0300
rusya
ukrayna
vladimir putin
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugünkü basın toplantısında,bn’ın aracılığında Rusya ve Ukrayna arasında görüşmeler başlatma olasılığına ilişkin soruya şunu dedi: “Bunu henüz savaş öncesinde konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Putin’i müzakere masasına oturtun, dedim. Diğer liderlere de söyledim. Geniş kapsamlı savaş riskine izin verilmemeli, dedim. Türkiye lideri ve diğerler bunu başaramadı.”Zelenskiy, “Şimdi Putin, görüşebileceğini söylüyor. Şimdi biz yapamayız. Zira konuşacak birisi değil” diye ekledi.
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rusya, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy
rusya, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy
Zelenskiy, Putin’le görüşme olasılığını reddetti: Konuşacak kişi değil
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşme olasılığını bir kez daha reddetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugünkü basın toplantısında,bn’ın aracılığında Rusya ve Ukrayna arasında görüşmeler başlatma olasılığına ilişkin soruya şunu dedi:
“Bunu henüz savaş öncesinde konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Putin’i müzakere masasına oturtun, dedim. Diğer liderlere de söyledim. Geniş kapsamlı savaş riskine izin verilmemeli, dedim. Türkiye lideri ve diğerler bunu başaramadı.”
Zelenskiy, “Şimdi Putin, görüşebileceğini söylüyor. Şimdi biz yapamayız. Zira konuşacak birisi değil” diye ekledi.