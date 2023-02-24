Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20230224/zelenskiy-putinle-gorusme-olasiligini-reddetti-konusacak-kisi-degil-1067478883.html
Zelenskiy, Putin’le görüşme olasılığını reddetti: Konuşacak kişi değil
Zelenskiy, Putin’le görüşme olasılığını reddetti: Konuşacak kişi değil
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşme olasılığını bir kez daha reddetti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T22:30+0300
2023-02-24T22:30+0300
rusya
ukrayna
vladimir putin
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/18/1054197631_0:970:1200:1645_1920x0_80_0_0_56168b7fccc501bfe28e5dd8c59fe2c9.jpg
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugünkü basın toplantısında,bn’ın aracılığında Rusya ve Ukrayna arasında görüşmeler başlatma olasılığına ilişkin soruya şunu dedi: “Bunu henüz savaş öncesinde konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Putin’i müzakere masasına oturtun, dedim. Diğer liderlere de söyledim. Geniş kapsamlı savaş riskine izin verilmemeli, dedim. Türkiye lideri ve diğerler bunu başaramadı.”Zelenskiy, “Şimdi Putin, görüşebileceğini söylüyor. Şimdi biz yapamayız. Zira konuşacak birisi değil” diye ekledi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/18/1054197631_0:857:1200:1757_1920x0_80_0_0_4403b0611b9f5f5b66c5541a6e0f7aee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy
rusya, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy

Zelenskiy, Putin’le görüşme olasılığını reddetti: Konuşacak kişi değil

22:30 24.02.2023
© REUTERS / Stephanie LecocqUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© REUTERS / Stephanie Lecocq
Abone olTelegram
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşme olasılığını bir kez daha reddetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugünkü basın toplantısında,bn’ın aracılığında Rusya ve Ukrayna arasında görüşmeler başlatma olasılığına ilişkin soruya şunu dedi:

“Bunu henüz savaş öncesinde konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Putin’i müzakere masasına oturtun, dedim. Diğer liderlere de söyledim. Geniş kapsamlı savaş riskine izin verilmemeli, dedim. Türkiye lideri ve diğerler bunu başaramadı.”
Zelenskiy, “Şimdi Putin, görüşebileceğini söylüyor. Şimdi biz yapamayız. Zira konuşacak birisi değil” diye ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала