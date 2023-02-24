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https://sputniknews.com.tr/20230224/yunanistan-disisleri-bakani-dendias-turk-yunan-anlasmazliklarina-cozum-bulunabilir-1067440525.html
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türk-Yunan anlaşmazlıklarına çözüm bulunabilir
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türk-Yunan anlaşmazlıklarına çözüm bulunabilir
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara, hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın kazançlı çıkacağı çözümler... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
nikos dendias
yunanistan
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yerel SKAI TV'ye yaptığı açıklamada, Türk-Yunan ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.Depremlerin ardından çok pozitif bir atmosfer oluştuğunu belirten Dendias, bu durumun, dış politikada yakınlaşma ve diyalog sürecinin başlaması için kolaylaştırıcı bir rolü olduğunu ifade etti.Dendias, her iki ülkenin de seçim sürecinde olduğunu hatırlatarak, "Belki de Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin görüşmelerin ya da istişari görüşmelerin yeniden başlaması mümkün olabilir" dedi.Nikos Dendias, "Türk-Yunan anlaşmazlıklarına çözüm bulunabilir. Hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin kazandığı bir çözüm bulunabilir. Zira, birinin kazancı, diğerinin zararı değildir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230218/yunanistan-disisleri-bakani-dendias-deprem-sonrasi-atmosfer-iki-halkin-yakinligini-gosteriyor-1067204064.html
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nikos dendias, yunanistan, deprem
nikos dendias, yunanistan, deprem

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türk-Yunan anlaşmazlıklarına çözüm bulunabilir

01:32 24.02.2023
© Sputnik / Виталий БелоусовYunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias,
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara, hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın kazançlı çıkacağı çözümler bulunabileceğine inandığını söyledi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yerel SKAI TV'ye yaptığı açıklamada, Türk-Yunan ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Depremlerin ardından çok pozitif bir atmosfer oluştuğunu belirten Dendias, bu durumun, dış politikada yakınlaşma ve diyalog sürecinin başlaması için kolaylaştırıcı bir rolü olduğunu ifade etti.
Dendias, her iki ülkenin de seçim sürecinde olduğunu hatırlatarak, "Belki de Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin görüşmelerin ya da istişari görüşmelerin yeniden başlaması mümkün olabilir" dedi.
Nikos Dendias, "Türk-Yunan anlaşmazlıklarına çözüm bulunabilir. Hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin kazandığı bir çözüm bulunabilir. Zira, birinin kazancı, diğerinin zararı değildir" ifadelerini kullandı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
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