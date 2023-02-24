https://sputniknews.com.tr/20230224/wsj-macron-ve-scholz-zelenskiyye-rusya-ile-muzakerelere-baslama-cagrisi-yapti-1067479945.html
WSJ: Macron ve Scholz, Zelenskiy'ye Rusya ile müzakerelere başlama çağrısı yaptı
WSJ: Macron ve Scholz, Zelenskiy'ye Rusya ile müzakerelere başlama çağrısı yaptı
Wall Street Journal (WSJ), Macron ve Scholz’un Zelenskiy'ye Rusya ile müzakerelere başlama çağrısında bulunduklarını aktardı 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T23:12+0300
2023-02-24T23:12+0300
2023-02-24T23:12+0300
ukrayna krizi
wall street journal (wsj)
wall street journal
the wall street journal
the wall street journal
wall street journal
emmanuel macron
olaf scholz
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Wall Street Journal’in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında Paris'te yaptıkları görüşmede Vladimir Zelenskiy'ye Moskova ile müzakerelere başlama çağrısı yaptı.Haberde, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu ayın başlarında Paris'te bir araya geldikleri görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'y e Moskova ile barış görüşmelerine başlaması gerektiğini söyledi” ifadelerine yer verildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
wall street journal (wsj), wall street journal, the wall street journal, the wall street journal, wall street journal, emmanuel macron, olaf scholz
wall street journal (wsj), wall street journal, the wall street journal, the wall street journal, wall street journal, emmanuel macron, olaf scholz
WSJ: Macron ve Scholz, Zelenskiy'ye Rusya ile müzakerelere başlama çağrısı yaptı
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Wall Street Journal (WSJ), Macron ve Scholz’un Zelenskiy'ye Rusya ile müzakerelere başlama çağrısında bulunduklarını aktardı
Wall Street Journal’in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında Paris'te yaptıkları görüşmede Vladimir Zelenskiy'ye Moskova ile müzakerelere başlama çağrısı yaptı.
Haberde, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu ayın başlarında Paris'te bir araya geldikleri görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'y e Moskova ile barış görüşmelerine başlaması gerektiğini söyledi” ifadelerine yer verildi.