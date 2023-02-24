https://sputniknews.com.tr/20230224/wsj-macron-ve-scholz-zelenskiyye-rusya-ile-muzakerelere-baslama-cagrisi-yapti-1067479945.html

WSJ: Macron ve Scholz, Zelenskiy'ye Rusya ile müzakerelere başlama çağrısı yaptı

WSJ: Macron ve Scholz, Zelenskiy'ye Rusya ile müzakerelere başlama çağrısı yaptı

Wall Street Journal (WSJ), Macron ve Scholz’un Zelenskiy'ye Rusya ile müzakerelere başlama çağrısında bulunduklarını aktardı 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T23:12+0300

2023-02-24T23:12+0300

2023-02-24T23:12+0300

ukrayna krizi

wall street journal (wsj)

wall street journal

the wall street journal

the wall street journal

wall street journal

emmanuel macron

olaf scholz

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Wall Street Journal’in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında Paris'te yaptıkları görüşmede Vladimir Zelenskiy'ye Moskova ile müzakerelere başlama çağrısı yaptı.Haberde, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu ayın başlarında Paris'te bir araya geldikleri görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'y e Moskova ile barış görüşmelerine başlaması gerektiğini söyledi” ifadelerine yer verildi.

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wall street journal (wsj), wall street journal, the wall street journal, the wall street journal, wall street journal, emmanuel macron, olaf scholz