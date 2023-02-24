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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230224/wsj-macron-ve-scholz-zelenskiyye-rusya-ile-muzakerelere-baslama-cagrisi-yapti-1067479945.html
WSJ: Macron ve Scholz, Zelenskiy'ye Rusya ile müzakerelere başlama çağrısı yaptı
WSJ: Macron ve Scholz, Zelenskiy'ye Rusya ile müzakerelere başlama çağrısı yaptı
Wall Street Journal (WSJ), Macron ve Scholz’un Zelenskiy'ye Rusya ile müzakerelere başlama çağrısında bulunduklarını aktardı 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T23:12+0300
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ukrayna krizi
wall street journal (wsj)
wall street journal
the wall street journal
the wall street journal
wall street journal
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Wall Street Journal’in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında Paris'te yaptıkları görüşmede Vladimir Zelenskiy'ye Moskova ile müzakerelere başlama çağrısı yaptı.Haberde, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu ayın başlarında Paris'te bir araya geldikleri görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'y e Moskova ile barış görüşmelerine başlaması gerektiğini söyledi” ifadelerine yer verildi.
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wall street journal (wsj), wall street journal, the wall street journal, the wall street journal, wall street journal, emmanuel macron, olaf scholz
wall street journal (wsj), wall street journal, the wall street journal, the wall street journal, wall street journal, emmanuel macron, olaf scholz

WSJ: Macron ve Scholz, Zelenskiy'ye Rusya ile müzakerelere başlama çağrısı yaptı

23:12 24.02.2023
© Sarah Meyssonnier Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Vladimir Zelenskiy'
 Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Vladimir Zelenskiy' - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© Sarah Meyssonnier
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Wall Street Journal (WSJ), Macron ve Scholz’un Zelenskiy'ye Rusya ile müzakerelere başlama çağrısında bulunduklarını aktardı
Wall Street Journal’in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında Paris'te yaptıkları görüşmede Vladimir Zelenskiy'ye Moskova ile müzakerelere başlama çağrısı yaptı.
Haberde, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu ayın başlarında Paris'te bir araya geldikleri görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'y e Moskova ile barış görüşmelerine başlaması gerektiğini söyledi” ifadelerine yer verildi.
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