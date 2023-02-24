Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: Türkiye, NATO’nun namlularına karşı Asya’yı savunuyor

“Aslında bu toplantı bir beyanat, bir manifesto, bir bildiri. Ne bildirisi? Azerbaycan, Amerika Atlantik sisteminin dışına çıkıyor ve Avrasya’daki bu Atlantik hegemonyasına karşı mücadele mevzisine yerleşiyor bildirisi. O bakımdan tarihi bir toplantı. Çünkü bu yalnız birtakım uzmanların katıldığı bir toplantı değil; Rusya Federasyonu Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti’nin düzenledikleri bir toplantıydı. Bu toplantının ana teması Azerbaycan’ın Avrasya’ya entegrasyonu. Bu çok önemli. Bölgemizde dengeleri değiştiren, etkileyen bir toplantı. Çünkü Azerbaycan Atlantik sisteminin kontrolü dışında bir mevziye yerleşiyor. Diğer Türk devletleriyle birlikte; ki Türk devletleri teşkilatında zaten onlar beraber. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün de aday üyesi zaten Azerbaycan Cumhuriyeti. Asya’daki o konumunu şimdi netleştiriyor ve oraya yerleşiyor. O bakımdan çok önemliydi. İki devletin; Rusya ve Azerbaycan’ın birlikte düzenledikleri toplantıda hem toplantının hazırlanması sürecinde yani toplantının hazırlayıcısı olarak değil de bu toplantının dünyaya verdiği mesajın üretilmesi, inşası sürecinde Vatan Partisi çok etkin bir görev yaptı. Hem Azerbaycan yetkilileriyle hem Rusya yetkilileriyle görüşmeler yaparak bir nevi bu toplantının zeminini hazırladı Vatan Partisi. Toplantıda çok düzeyli, çok başarılı geçti. Orada Vatan Partisi Genel Başkanı’na da toplantının açılış konuşması sorumluluğunu verdiler ve Onur konuğu olarak bizi davet etmişlerdi. O bakımdan çığır açan ve yeni dönemin, yeni çağın haberini veren önemli toplantılardan biriydi.”