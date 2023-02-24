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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 belli oldu. Juventus, Sevilla, Bayer Leverkusen, Manchester United, Union Berlin, Roma, Sporting ve Shakhtar Donetsk tur atladılar. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-24T02:17+0300
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UEFA Avrupa Lig Son 16 Turu rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Rakiplerini eleyen Juventus, Sevilla, Bayer Leverkusen, Manchester United, Union Berlin, Roma, Sporting ve Shakhtar Donetsk son 16'ya yükseldiler.Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlayanlarUEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlanırken, Anderlecht, Lazio, Fiorentina, AEK Larnaca, FC Sheriff, Basel, Lech Poznan ve Gent isimlerini bir üst tura yazdırdı.Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Muhtemel rakipler belli oluyorUEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri saat 14.00 ve 15.00'te çekilecek kuralarda belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Ardından saat 15.00'te ise Avrupa Konferans Ligi kuraları çekilecek.Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Juventus, Sevilla, Bayer Leverkusen, Manchester United, Union Berlin, Roma, Sporting ve Shakhtar Donetsk olurken, Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri ise şunlar: "Anderlecht, Lazio, Fiorentina, AEK Larnaca, FC Sheriff, Basel, Lech Poznan ve Gent."
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uefa, uefa avrupa ligi, kura, fenerbahçe, uefa konferans ligi, medipol başakşehir, demir grup sivasspor
uefa, uefa avrupa ligi, kura, fenerbahçe, uefa konferans ligi, medipol başakşehir, demir grup sivasspor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 belli oldu

02:17 24.02.2023
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-AW708366 UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Dinamo Kiev
 UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Dinamo Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-AW708366
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 belli oldu. Juventus, Sevilla, Bayer Leverkusen, Manchester United, Union Berlin, Roma, Sporting ve Shakhtar Donetsk tur atladılar.
UEFA Avrupa Lig Son 16 Turu rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Rakiplerini eleyen Juventus, Sevilla, Bayer Leverkusen, Manchester United, Union Berlin, Roma, Sporting ve Shakhtar Donetsk son 16'ya yükseldiler.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Nantes: 0 - Juventus: 3
Midtjylland: 0 - Sporting: 4
PSV: 2 - Sevilla: 0
Monaco: 3 - Bayer Leverkusen: 5 (Penaltılarda)
Manchester United: 2 - Barcelona: 1
Union Berlin: 3 - Ajax: 1
Roma: 2 - Salzburg: 0
Rennes: 4 - Shakhtar Donetsk: 5 (Penaltılarda)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlayanlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlanırken, Anderlecht, Lazio, Fiorentina, AEK Larnaca, FC Sheriff, Basel, Lech Poznan ve Gent isimlerini bir üst tura yazdırdı.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Cluj: 0 - Lazio: 0
Dnipro: 0 - Larnaca: 0
Partizan: 1 - Sheriff: 3
Anderlecht: 2 - Ludogorets: 1
Gent: 5 - Karabağ: 3 (Penaltılarda)
Basel: 2 - Trabzonspor: 0
Lech Poznan: 1 - Bodo/Glimt:0
Fiorentina: 3 - Braga: 2

Muhtemel rakipler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri saat 14.00 ve 15.00'te çekilecek kuralarda belli olacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Ardından saat 15.00'te ise Avrupa Konferans Ligi kuraları çekilecek.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Juventus, Sevilla, Bayer Leverkusen, Manchester United, Union Berlin, Roma, Sporting ve Shakhtar Donetsk olurken, Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri ise şunlar:
"Anderlecht, Lazio, Fiorentina, AEK Larnaca, FC Sheriff, Basel, Lech Poznan ve Gent."
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
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Trabzonspor Avrupa'ya veda etti
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