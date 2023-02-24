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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/tsk-antakyada-cadir-kentleri-gezerek-salgin-hastalik-riskine-karsi-uyarilar-yapiyor--1067463662.html
TSK, Antakya’da çadır kentleri gezerek salgın hastalık riskine karşı uyarılar yapıyor
TSK, Antakya’da çadır kentleri gezerek salgın hastalık riskine karşı uyarılar yapıyor
Hatay’ın Antakya ilçesindeki çadır kentlerde salgın hastalık ihtimaline karşı TSK mensupları devriye gezerek çadırlarda bulunan çöplerin toplanması konusunda... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T15:06+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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deprem
hatay
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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem ve ardından Hatay’daki 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Antakyalı depremzedeler çadır kentlerde kalarak yaşamlarını sürdürüyor.Deprem sonrası afet bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları çadır kentler dolaşarak salgın hastalık ortaya çıkması riskine karşı depremzedeleri bilgilendirdi. Uzmanlar da çadır kentlerde bulunan çöplerin birikip atılmadığı takdirde salgın hastalıkların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor.
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TSK, Antakya’da çadır kentleri gezerek salgın hastalık riskine karşı uyarılar yapıyor
TSK, Antakya’da çadır kentleri gezerek salgın hastalık riskine karşı uyarılar yapıyor
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video, deprem, hatay, antakya, видео
video, deprem, hatay, antakya, видео

TSK, Antakya’da çadır kentleri gezerek salgın hastalık riskine karşı uyarılar yapıyor

15:06 24.02.2023
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Hatay’ın Antakya ilçesindeki çadır kentlerde salgın hastalık ihtimaline karşı TSK mensupları devriye gezerek çadırlarda bulunan çöplerin toplanması konusunda uyarılarda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem ve ardından Hatay’daki 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Antakyalı depremzedeler çadır kentlerde kalarak yaşamlarını sürdürüyor.

Deprem sonrası afet bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları çadır kentler dolaşarak salgın hastalık ortaya çıkması riskine karşı depremzedeleri bilgilendirdi.

Uzmanlar da çadır kentlerde bulunan çöplerin birikip atılmadığı takdirde salgın hastalıkların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor.
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