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https://sputniknews.com.tr/20230224/tbmmnin-gundemi-deprem-arastirma-komisyonu-ve-eyt-1067462763.html
TBMM’nin gündemi deprem araştırma komisyonu ve EYT
TBMM’nin gündemi deprem araştırma komisyonu ve EYT
Deprem sebebiyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gelecek hafta toplanacak. 28 Şubat Salı günü mesaiye başlayacak olan... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T14:52+0300
2023-02-24T14:52+0300
türkiye
tbmm
meclis araştırma komisyonu
eyt
emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)
meclis
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TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat Salı günü çalışmalarına devam edecek. Genel Kurulun gündem maddelerinin başında deprem olacak. Meclisin ikinci önemli başlığı ise EYT düzenlemesi olması bekleniyor.Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor. Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.Daha önce 3 komisyon kurulduTürkiye’de meydana gelen depremler sonrasında daha önce üç araştırma komisyonu kuruldu. İlk araştırma komisyonu 1999 depremi sonrasında kuruldu. Bir diğer komisyon ise 2010 yılından kuruldu. Son komisyon ise 2 yıl önce İzmir depremi sonrasında kuruldu. Komisyonlar yaptıkları çalışmalar sonunda deprem sonrası yaşanacak felaketlerle ilgili önlemleri sıralandığı raporlar hazırlamıştı.İkinci gündem EYTEYT düzenlemesinin 7 Şubat Salı günü, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyordu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından milli yas ilan edildi ve Meclis görüşmelerine ara verildi. Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi gündeme gelecek. Genel Kurul’da gerçekleşecek görüşmelerde teklifle ilgili önergeler verilebilecek. Deprem bölgesinde yaşayanlar için bazı düzenlemelerin pakete eklenebilme ihtimali üzerinde duruluyor.EYT’lilerin gözü bu düzenlemedePlan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen EYT düzenlemesi 4 maddeden oluşuyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların yaş sınırı bulunmaksızın emekli edilmelerine imkan tanınıyor. Düzenlemesinin yasalaşması ile birlikte EYT’li olanlar emekli olabilecek. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemeden 5 milyona yakın sigortalının yararlanması bekleniyor.
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Osman Nuri Cerit
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tbmm, meclis araştırma komisyonu, eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), meclis
tbmm, meclis araştırma komisyonu, eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), meclis

TBMM’nin gündemi deprem araştırma komisyonu ve EYT

14:52 24.02.2023
© AASanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AA
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Deprem sebebiyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gelecek hafta toplanacak. 28 Şubat Salı günü mesaiye başlayacak olan TBMM’nin gündemi deprem ve EYT olacak.
TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat Salı günü çalışmalarına devam edecek. Genel Kurulun gündem maddelerinin başında deprem olacak. Meclisin ikinci önemli başlığı ise EYT düzenlemesi olması bekleniyor.
Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor. Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Daha önce 3 komisyon kuruldu

Türkiye’de meydana gelen depremler sonrasında daha önce üç araştırma komisyonu kuruldu. İlk araştırma komisyonu 1999 depremi sonrasında kuruldu. Bir diğer komisyon ise 2010 yılından kuruldu. Son komisyon ise 2 yıl önce İzmir depremi sonrasında kuruldu. Komisyonlar yaptıkları çalışmalar sonunda deprem sonrası yaşanacak felaketlerle ilgili önlemleri sıralandığı raporlar hazırlamıştı.

İkinci gündem EYT

EYT düzenlemesinin 7 Şubat Salı günü, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyordu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından milli yas ilan edildi ve Meclis görüşmelerine ara verildi. Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi gündeme gelecek. Genel Kurul’da gerçekleşecek görüşmelerde teklifle ilgili önergeler verilebilecek. Deprem bölgesinde yaşayanlar için bazı düzenlemelerin pakete eklenebilme ihtimali üzerinde duruluyor.

EYT’lilerin gözü bu düzenlemede

Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen EYT düzenlemesi 4 maddeden oluşuyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların yaş sınırı bulunmaksızın emekli edilmelerine imkan tanınıyor. Düzenlemesinin yasalaşması ile birlikte EYT’li olanlar emekli olabilecek. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemeden 5 milyona yakın sigortalının yararlanması bekleniyor.
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