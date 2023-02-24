Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230224/stoltenberg-martta-turkiye-isvec-ve-finlandiya-uclu-toplantisinda-erdogan-ile-mutabik-kaldik-1067453477.html
NATO: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü toplantı mart ayında
NATO: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü toplantı mart ayında
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T12:18+0300
2023-02-24T12:35+0300
nato
dünya
isveç
finlandiya
türkiye
müzakere
jens stoltenberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062195744_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c54e1b4004ba06e68c02f64b01d8f5b0.jpg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin durdurulan müzakere sürecine dair açıklama yaptı.Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile mutabık kaldıklarını belirtti.Dün İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile Kuran yakma eylemlerinin ardından ocak ayında aksayan NATO üyeliğine ilişkin müzakerelerin mart ayının ortasında yeniden başlayacağını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230223/isvec-turkiye-ile-nato-uyeligimiz-konusundaki-muzakereler-mart-ortasinda-devam-edecek-1067418792.html
isveç
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062195744_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2f89936b817a5386e8006e1efff0ab11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, isveç, finlandiya, türkiye, müzakere, jens stoltenberg
nato, isveç, finlandiya, türkiye, müzakere, jens stoltenberg

NATO: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü toplantı mart ayında

12:18 24.02.2023 (güncellendi: 12:35 24.02.2023)
© AP Photo / Olivier MatthysJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Abone olTelegram
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldıklarını duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin durdurulan müzakere sürecine dair açıklama yaptı.
Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile mutabık kaldıklarını belirtti.
Dün İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile Kuran yakma eylemlerinin ardından ocak ayında aksayan NATO üyeliğine ilişkin müzakerelerin mart ayının ortasında yeniden başlayacağını bildirmişti.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
DÜNYA
İsveç: Türkiye ile NATO üyeliğimiz konusundaki müzakereler mart ortasında devam edecek
Dün, 14:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала