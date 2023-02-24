https://sputniknews.com.tr/20230224/stoltenberg-martta-turkiye-isvec-ve-finlandiya-uclu-toplantisinda-erdogan-ile-mutabik-kaldik-1067453477.html
NATO: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü toplantı mart ayında
NATO: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü toplantı mart ayında
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T12:18+0300
2023-02-24T12:18+0300
2023-02-24T12:35+0300
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müzakere
jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin durdurulan müzakere sürecine dair açıklama yaptı.Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile mutabık kaldıklarını belirtti.Dün İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile Kuran yakma eylemlerinin ardından ocak ayında aksayan NATO üyeliğine ilişkin müzakerelerin mart ayının ortasında yeniden başlayacağını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230223/isvec-turkiye-ile-nato-uyeligimiz-konusundaki-muzakereler-mart-ortasinda-devam-edecek-1067418792.html
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nato, isveç, finlandiya, türkiye, müzakere, jens stoltenberg
nato, isveç, finlandiya, türkiye, müzakere, jens stoltenberg
NATO: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü toplantı mart ayında
12:18 24.02.2023 (güncellendi: 12:35 24.02.2023) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldıklarını duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin durdurulan müzakere sürecine dair açıklama yaptı.
Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile mutabık kaldıklarını belirtti.
Dün İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile Kuran yakma eylemlerinin ardından ocak ayında aksayan NATO üyeliğine ilişkin müzakerelerin mart ayının ortasında yeniden başlayacağını bildirmişti.