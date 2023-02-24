https://sputniknews.com.tr/20230224/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-bryansk-bolgesinde-guclendirilmis-savunma-yapilari-insa-edildi-1067465263.html

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesi'nde güçlendirilmiş savunma yapıları inşa edildi

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesi'nde güçlendirilmiş savunma yapıları inşa edildi

Rusya-Ukrayna sınırında yer alan ve Kiev'e bağlı güçler tarafından saldırılar düzenlenen Bryansk Bölgesi'nde birliklerin güvenliği güçlendirilmiş savunma... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T15:42+0300

2023-02-24T15:42+0300

2023-02-24T15:42+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0a/1063286271_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8460406656942e23c670ce79856fbc60.jpg

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, "Bölgede sınırdaki yerleşimlerin güvenliğini sağlama görevi en kısa sürede yerine getirildi" dedi.Güçlendirilmiş savunma yapılarının 7/24 saat çalışarak en hızlı şekilde hizmete alındığını belirten Bogomaz, bölgeyi ve ülkeyi korumak için her şeyi yapma konusundaki dayanışma için bölge sakinlerine, inşaat işçilerine, bürokratlara ve milletvekillerine teşekkür etti.Aksenov: Kırım'daki savunma yapıları 15 Nisan'a kadar tamamlanacakBu arada Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, yarımadadaki güçlendirilmiş savunma yapıların inşasının 15 Nisan'a kadar tamamlanacağını söyledi.Savunma yapılarının Kırımlıların güvenliğinin garanti edilmesi için inşa edildiğini kaydeden Aksenov, ordunun ve kolluk kuvvetlerinin aldığı önlemlerin Kırım'ın güvenliğinin sağlanması için yeterli olduğunun altını çizdi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna