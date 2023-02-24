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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230224/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-bryansk-bolgesinde-guclendirilmis-savunma-yapilari-insa-edildi-1067465263.html
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesi'nde güçlendirilmiş savunma yapıları inşa edildi
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesi'nde güçlendirilmiş savunma yapıları inşa edildi
Rusya-Ukrayna sınırında yer alan ve Kiev'e bağlı güçler tarafından saldırılar düzenlenen Bryansk Bölgesi'nde birliklerin güvenliği güçlendirilmiş savunma... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T15:42+0300
2023-02-24T15:42+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, "Bölgede sınırdaki yerleşimlerin güvenliğini sağlama görevi en kısa sürede yerine getirildi" dedi.Güçlendirilmiş savunma yapılarının 7/24 saat çalışarak en hızlı şekilde hizmete alındığını belirten Bogomaz, bölgeyi ve ülkeyi korumak için her şeyi yapma konusundaki dayanışma için bölge sakinlerine, inşaat işçilerine, bürokratlara ve milletvekillerine teşekkür etti.Aksenov: Kırım'daki savunma yapıları 15 Nisan'a kadar tamamlanacakBu arada Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, yarımadadaki güçlendirilmiş savunma yapıların inşasının 15 Nisan'a kadar tamamlanacağını söyledi.Savunma yapılarının Kırımlıların güvenliğinin garanti edilmesi için inşa edildiğini kaydeden Aksenov, ordunun ve kolluk kuvvetlerinin aldığı önlemlerin Kırım'ın güvenliğinin sağlanması için yeterli olduğunun altını çizdi.
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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesi'nde güçlendirilmiş savunma yapıları inşa edildi

15:42 24.02.2023
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© Sputnik
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Rusya-Ukrayna sınırında yer alan ve Kiev'e bağlı güçler tarafından saldırılar düzenlenen Bryansk Bölgesi'nde birliklerin güvenliği güçlendirilmiş savunma yapılarıyla artırıldı.
Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, "Bölgede sınırdaki yerleşimlerin güvenliğini sağlama görevi en kısa sürede yerine getirildi" dedi.
Güçlendirilmiş savunma yapılarının 7/24 saat çalışarak en hızlı şekilde hizmete alındığını belirten Bogomaz, bölgeyi ve ülkeyi korumak için her şeyi yapma konusundaki dayanışma için bölge sakinlerine, inşaat işçilerine, bürokratlara ve milletvekillerine teşekkür etti.

Aksenov: Kırım'daki savunma yapıları 15 Nisan'a kadar tamamlanacak

Bu arada Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, yarımadadaki güçlendirilmiş savunma yapıların inşasının 15 Nisan'a kadar tamamlanacağını söyledi.
Savunma yapılarının Kırımlıların güvenliğinin garanti edilmesi için inşa edildiğini kaydeden Aksenov, ordunun ve kolluk kuvvetlerinin aldığı önlemlerin Kırım'ın güvenliğinin sağlanması için yeterli olduğunun altını çizdi.
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