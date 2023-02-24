https://sputniknews.com.tr/20230224/rusyanin-turkiye-buyukelciligi-mustesari-batinin-ukraynaya-tesviki-150-milyar-dolara-ulasti-1067456542.html

Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı: Batı'nın Ukrayna’ya teşviki 150 milyar dolara ulaştı

Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı: Batı'nın Ukrayna’ya teşviki 150 milyar dolara ulaştı

Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı İvanov, “Batı'nın Ukrayna’ya teşviki 150 milyar dolara ulaştı. Ne için? Rusya’yı savaş alanında yenmek için mi?.. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T13:04+0300

2023-02-24T13:04+0300

2023-02-24T13:04+0300

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aleksey ivanov

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Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Aleksey İvanov, Ukrayna operasyonunun Rusya açısından değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Rus Dış Politikasının Güncel Sorunları adlı konferansa katıldı. Burada konuşan İvanov, Ukrayna’nın NATO ve diğer Avrupa ülkelerinin desteğiyle taktik ve teknik olarak ihya edildiğini belirterek, “Koskoca Ukrayna Batılı askeri tatbikatların ve askeri manevraların sahası haline geldi. 2022’nin şubat ayında Ukrayna’da 10 bin NATO personeli vardı. Bunların tamamı askeri personeldi ve bunun 4 bini de Amerika Birleşik Devletleri’ne ait personeldi. Rusya’ya ait bir muhalefet başlamış oldu ve oradaki bütün askeri yapılar ve diğer kamu kurumlarına ait yapıların tamamı aslında Rusya’ya karşı bir şekillenmeye gittiler. Bunların da 10 yıllık bir süreçte altyapısı hazırlandı” diye konuştu. 'Rus ordusu asla sivil altyapıyı ya da sivil vatandaşları hedef almadı'Rusya’nın bütün operasyonlarda yüksek düzeydeki askeri stratejik öneme sahip noktaları ve yeni tehditler oluşturabilecek kapasitelerin olduğu yerleri hedef aldığını belirten İvanov, “Rus ordusu asla sivil altyapıyı ya da sivil vatandaşları hedef almadı. Rusya’ya bedelleri daha ağır olsa da siviller bu bedeli ödemesin diye oldukça dikkatli bir operasyon yapmaya çalıştık” ifadelerini kullandı. Batı ülkelerinin boş durmadığını ve Ukrayna’ya özellikle askeri sevkiyat gerçekleştirmeye devam ettiklerine dikkati çeken İvanov şöyle devam etti: “Açıkçası savaşı çok daha kötü hale getiren, savaşın vahametini daha ağır şartlara taşıyan bu askeri sevkiyatlar oldu. Biz baktığımızda bu anlamda Türkiye diğer batılı ülkeler gibi Ukrayna’ya yoğun bir silah sevkiyatı yapmadı. Bu bizim tespitlerimiz arasında var. Aynı şekilde bunu yapmazken ileri düzeyde teknolojiye sahip bazı unsurları Ukrayna’ya verdiler. 2023 yılının Ocak ayına geldiğimizde sadece ABD tarafından bölgeye gönderilen silah yardımlarının miktarının 25 milyar dolara ulaştığını da ifade etmem gerekiyor. Diğer Avrupa ülkelerinden gelen yardımlar ise 30 milyar dolar. Başka hesaplamalarımıza göre Batı'nın Ukrayna’ya teşviki 150 milyar dolara ulaştı. Ne için? Rusya’yı savaş alanında yenmek için mi? Ukrayna’yı silah olarak kullanmak için mi?”

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rusya, ukrayna, operasyon, silah, aleksey ivanov