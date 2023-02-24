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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230224/rusyanin-enerji-altyapisini-vurdugu-zaporojyede-elektrikli-toplu-tasima-araclari-yine-sokaklarda-1067444686.html
Rusya’nın enerji altyapısını vurduğu Zaporojye’de elektrikli toplu taşıma araçları yine sokaklarda
Rusya’nın enerji altyapısını vurduğu Zaporojye’de elektrikli toplu taşıma araçları yine sokaklarda
Ukrayna’nın Zaporojye şehrinde, Rusya’nın enerji altyapı tesislerine yönelik yoğun hava saldırısını düzenlediği sonbahardan bu yana ilk kez elektrikli toplu... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T05:22+0300
2023-02-24T05:22+0300
ukrayna krizi
rusya
saldırı
ukrayna
zaporojye
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Zaporojye Belediye Meclisi’nin dün yaptığı açıklamada, 23 Şubat’ta 6 troleybüs ve 6 tramvay güzergahının yine faaliyete geçeceği ifade edildi.Rusya, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen füze saldırısına yanıt olarak ekim ayından itibaren Ukrayna’nın enerji ve diğer kritik öneme sahip altyapı tesislerine füze saldırıları düzenliyor.Saldırılar sonucu Ukrayna’nın genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor, enerji tasarrufu amacıyla elektrikli toplu taşıma araçlarının faaliyeti askıya alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230222/rusya-nukleer-anlasmayi-askiya-aldi-batili-ulkeler-saldirirsa-moskova-bunu-karsiliksiz-birakmaz-1067374303.html
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rusya, saldırı, ukrayna, zaporojye
rusya, saldırı, ukrayna, zaporojye

Rusya’nın enerji altyapısını vurduğu Zaporojye’de elektrikli toplu taşıma araçları yine sokaklarda

05:22 24.02.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinPavel Sudoplatov Gönüllü Birliği askerleri Zaporojye bölgesinde eğitim alıyor.
Pavel Sudoplatov Gönüllü Birliği askerleri Zaporojye bölgesinde eğitim alıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
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Ukrayna’nın Zaporojye şehrinde, Rusya’nın enerji altyapı tesislerine yönelik yoğun hava saldırısını düzenlediği sonbahardan bu yana ilk kez elektrikli toplu taşıma araçları yine faaliyete geçti.
Zaporojye Belediye Meclisi’nin dün yaptığı açıklamada, 23 Şubat’ta 6 troleybüs ve 6 tramvay güzergahının yine faaliyete geçeceği ifade edildi.
Rusya, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen füze saldırısına yanıt olarak ekim ayından itibaren Ukrayna’nın enerji ve diğer kritik öneme sahip altyapı tesislerine füze saldırıları düzenliyor.
Saldırılar sonucu Ukrayna’nın genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor, enerji tasarrufu amacıyla elektrikli toplu taşıma araçlarının faaliyeti askıya alınmıştı.
Atom Bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
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Rusya nükleer anlaşmayı askıya aldı: ‘Batılı ülkeler saldırırsa Moskova bunu karşılıksız bırakmaz’
22 Şubat, 15:24
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