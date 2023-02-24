https://sputniknews.com.tr/20230224/rusyanin-enerji-altyapisini-vurdugu-zaporojyede-elektrikli-toplu-tasima-araclari-yine-sokaklarda-1067444686.html
Rusya’nın enerji altyapısını vurduğu Zaporojye’de elektrikli toplu taşıma araçları yine sokaklarda
Rusya’nın enerji altyapısını vurduğu Zaporojye’de elektrikli toplu taşıma araçları yine sokaklarda
Ukrayna’nın Zaporojye şehrinde, Rusya’nın enerji altyapı tesislerine yönelik yoğun hava saldırısını düzenlediği sonbahardan bu yana ilk kez elektrikli toplu... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T05:22+0300
2023-02-24T05:22+0300
2023-02-24T05:22+0300
ukrayna krizi
rusya
saldırı
ukrayna
zaporojye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066151478_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_1fb8c8a0a30188f5a466945b246e7294.jpg
Zaporojye Belediye Meclisi’nin dün yaptığı açıklamada, 23 Şubat’ta 6 troleybüs ve 6 tramvay güzergahının yine faaliyete geçeceği ifade edildi.Rusya, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen füze saldırısına yanıt olarak ekim ayından itibaren Ukrayna’nın enerji ve diğer kritik öneme sahip altyapı tesislerine füze saldırıları düzenliyor.Saldırılar sonucu Ukrayna’nın genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor, enerji tasarrufu amacıyla elektrikli toplu taşıma araçlarının faaliyeti askıya alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230222/rusya-nukleer-anlasmayi-askiya-aldi-batili-ulkeler-saldirirsa-moskova-bunu-karsiliksiz-birakmaz-1067374303.html
rusya
ukrayna
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066151478_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7da6ba13b6be6dce23cd74b9ab943489.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, saldırı, ukrayna, zaporojye
rusya, saldırı, ukrayna, zaporojye
Rusya’nın enerji altyapısını vurduğu Zaporojye’de elektrikli toplu taşıma araçları yine sokaklarda
Abone ol
Ukrayna’nın Zaporojye şehrinde, Rusya’nın enerji altyapı tesislerine yönelik yoğun hava saldırısını düzenlediği sonbahardan bu yana ilk kez elektrikli toplu taşıma araçları yine faaliyete geçti.
Zaporojye Belediye Meclisi’nin dün yaptığı açıklamada, 23 Şubat’ta 6 troleybüs ve 6 tramvay güzergahının yine faaliyete geçeceği ifade edildi.
Rusya, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen füze saldırısına yanıt olarak ekim ayından itibaren Ukrayna’nın enerji ve diğer kritik öneme sahip altyapı tesislerine füze saldırıları düzenliyor.
Saldırılar sonucu Ukrayna’nın genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor, enerji tasarrufu amacıyla elektrikli toplu taşıma araçlarının faaliyeti askıya alınmıştı.