https://sputniknews.com.tr/20230224/rusyanin-enerji-altyapisini-vurdugu-zaporojyede-elektrikli-toplu-tasima-araclari-yine-sokaklarda-1067444686.html

Rusya’nın enerji altyapısını vurduğu Zaporojye’de elektrikli toplu taşıma araçları yine sokaklarda

Rusya’nın enerji altyapısını vurduğu Zaporojye’de elektrikli toplu taşıma araçları yine sokaklarda

Ukrayna’nın Zaporojye şehrinde, Rusya’nın enerji altyapı tesislerine yönelik yoğun hava saldırısını düzenlediği sonbahardan bu yana ilk kez elektrikli toplu... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T05:22+0300

2023-02-24T05:22+0300

2023-02-24T05:22+0300

ukrayna krizi

rusya

saldırı

ukrayna

zaporojye

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Zaporojye Belediye Meclisi’nin dün yaptığı açıklamada, 23 Şubat’ta 6 troleybüs ve 6 tramvay güzergahının yine faaliyete geçeceği ifade edildi.Rusya, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen füze saldırısına yanıt olarak ekim ayından itibaren Ukrayna’nın enerji ve diğer kritik öneme sahip altyapı tesislerine füze saldırıları düzenliyor.Saldırılar sonucu Ukrayna’nın genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor, enerji tasarrufu amacıyla elektrikli toplu taşıma araçlarının faaliyeti askıya alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230222/rusya-nukleer-anlasmayi-askiya-aldi-batili-ulkeler-saldirirsa-moskova-bunu-karsiliksiz-birakmaz-1067374303.html

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