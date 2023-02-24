https://sputniknews.com.tr/20230224/rusya-savunma-bakanligi-guney-donetsk-cephesinde-ukrayna-ordusuna-buyuk-darbe-indirildi-1067444539.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Güney Donetsk cephesinde Ukrayna ordusuna büyük darbe indirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Güney Donetsk cephesinde Ukrayna ordusuna büyük darbe indirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk cephesinde Ukrayna ordu birliklerine büyük kapsamlı topçu ve hava saldırılarının düzenlendiğini belirtti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T05:18+0300

2023-02-24T05:18+0300

2023-02-24T05:18+0300

ukrayna krizi

igor konaşenkov

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ukrayna

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Güney Donetsk cephe hattında Vodyanoy, Ugledar, Dobrovolye şehirleri ile Uglesboroçnaya demiryolu istasyonundaki Ukrayna ordu birliklerine düzenlenen hava ve topçu saldırılarında en az 105 Ukraynalı asker, bir tank, iki zırhlı piyade aracı, üç zırhlı savaş aracı ile Msta-B, D-20 ve D-30 obüslerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca 6 mühimmat deposunun yok edildiği aktarıldı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Krasnoye yerleşiminde, Ukrayna ordusuna ait 35D6 radarının imha edildiğini söyleyen Bakanlık Sözcüsü, Herson cephesinde son 24 saat içerisinde iki adet Msta-B ve bir D-30 obüslerinin yok edildiğini belirterek, “Ukrayna ordusunun 97 topçu mevziine ve 128 asker ve teçhizat yığınağına füze ve topçu saldırılar düzenlendi” dedi.Donetsk cephesinde taarruzun devam ettiğini kaydeden Konaşenkov, bu bölgede son bir gün içerisinde 210’dan fazla Ukraynalı askerin, 6 zırhlı savaş aracının, dört otomobilin, Grad çok namlulu roketatarın ve D-20 obüsünün etkisiz hale getirildiğini anlattı. Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Avdeyevka şehrinde Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunun havaya uçurulduğu belirtildi.Kupyansk cephesinde düzenlenen saldırılar sonucu Ukrayna ordusu 55 askerini, iki kamyonetini ve D-20 obüsünü kaybetti.Kırmızı Liman cephesinde, son 24 saatte düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu 85 Ukraynalı asker, bir piyade savaş aracı, iki zırhlı savaş aracı, Gvozdika kundağı motorlu obüs ve D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.Herson Bölgesi’nde, Ukrayna ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağı düşürüldü.

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