https://sputniknews.com.tr/20230224/rusya-donetsk-cephesinde-ukrayna-ordusuna-cesitli-silahlardan-buyuk-saldiri-duzenlendi-1067467275.html

Rusya: Donetsk cephesinde Ukrayna ordusuna çeşitli silahlardan büyük saldırı düzenlendi

Rusya: Donetsk cephesinde Ukrayna ordusuna çeşitli silahlardan büyük saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Donetsk cephesinde Ukrayna ordu birliklerine çeşitli silahlardan büyük saldırı düzenlediğini... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T16:47+0300

2023-02-24T16:47+0300

2023-02-24T16:47+0300

ukrayna krizi

rusya

donetsk

zaporojye

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Donetsk cephesinde, Güney ordu grubuna bağlı birlikler, cephe hattı boyunca yerleşen düşmanın asker ve teçhizat yığınaklarına çeşitli silahlardan büyük saldırı düzenledi” ifadesini kullandı. Güney Donetsk cephesinde de Ukrayna ordusunun Vodyanoy, Ugledar ve Preçistovka yerleşimlerindeki birliklerine savaş uçakları ve toplardan saldırı düzenlediğini anlatan Konaşenkov, bu yönde Ukrayna ordusunun kaybının 80’den fazla asker, bir tank, iki piyade savaş araçları, üç kamyonet, dört Uragan çok namlulu roketatar, bir D-20 obüsü, ABD yapımı M777 topçu sistemi, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemi ve ABD yapımı AN/TPQ-36 radarın imha edildiğini söyledi. Donetsk ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait dört mühimmat deposunun vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, Herson cephesinde son bir günde 40’tan fazla Ukraynalı asker, Ukrayna ordusuna ait Grad çok namlulu roketatar, Msta-B obosü, üç D-30 obüsünün etkisiz hale getirildiğini anlattı. Ayrıca Dnepropetrovsk bölgesinin Vısşetarasovka yerleşiminde Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunun vurulduğu ifade dildi.

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rusya, donetsk, zaporojye, igor konaşenkov