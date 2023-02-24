https://sputniknews.com.tr/20230224/rusya-disisleri-bakanligi-moskova-pekinin-ukrayna-kriziyle-ilgili-goruslerini-paylasiyor-1067478937.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova, Pekin'in Ukrayna kriziyle ilgili görüşlerini paylaşıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova, Pekin'in Ukrayna kriziyle ilgili görüşlerini paylaşıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’nın Pekin'in barışçıl çözüm planını takdir ettiği ve Ukrayna kriziyle ilgili görüşlerini paylaştığı... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T22:31+0300

2023-02-24T22:31+0300

2023-02-24T22:31+0300

ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

çin

çin halk cumhuriyeti

ukrayna

açıklama

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Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Moskova'nın Çinli dostların Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl yollarla çözümüne katkıda bulunma konusundaki samimi arzusunu takdir ettiği belirtildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Rusya'nın özel operasyonun hedeflerine siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmaya açık olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Bu, Ukrayna'ya Batı silahları tedariki ve paralı asker akışının durdurulması, çatışmaların sona ermesi, Ukrayna'nın tarafsız statüye geri dönmesi, halkların kendi kaderini tayin hakkının uygulanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni bölgesel realitenin tanınması, Ukrayna’nın militarizm ve Nazizmden arındırılması ve topraklarından kaynaklanan tüm tehditlerin ortadan kaldırılması anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, Rusça konuşan nüfus ve ulusal azınlıkların ana dillerinde konuşma ve eğitim hakkı da dahil olmak üzere Ukrayna vatandaşlarının tüm temel haklarının güvence altına alınması gerektiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230224/cinden-ukrayna-krizine-baris-plani-pekin-tarihin-ne-tarafinda-durdugunun-manifestosunu-yazdi-1067470986.html

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