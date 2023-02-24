https://sputniknews.com.tr/20230224/rusya-disisleri-bakanligi-moskova-pekinin-ukrayna-kriziyle-ilgili-goruslerini-paylasiyor-1067478937.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova, Pekin'in Ukrayna kriziyle ilgili görüşlerini paylaşıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova, Pekin'in Ukrayna kriziyle ilgili görüşlerini paylaşıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’nın Pekin'in barışçıl çözüm planını takdir ettiği ve Ukrayna kriziyle ilgili görüşlerini paylaştığı... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T22:31+0300
2023-02-24T22:31+0300
2023-02-24T22:31+0300
ukrayna krizi
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açıklama
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Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Moskova'nın Çinli dostların Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl yollarla çözümüne katkıda bulunma konusundaki samimi arzusunu takdir ettiği belirtildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Rusya'nın özel operasyonun hedeflerine siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmaya açık olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Bu, Ukrayna'ya Batı silahları tedariki ve paralı asker akışının durdurulması, çatışmaların sona ermesi, Ukrayna'nın tarafsız statüye geri dönmesi, halkların kendi kaderini tayin hakkının uygulanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni bölgesel realitenin tanınması, Ukrayna’nın militarizm ve Nazizmden arındırılması ve topraklarından kaynaklanan tüm tehditlerin ortadan kaldırılması anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, Rusça konuşan nüfus ve ulusal azınlıkların ana dillerinde konuşma ve eğitim hakkı da dahil olmak üzere Ukrayna vatandaşlarının tüm temel haklarının güvence altına alınması gerektiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/cinden-ukrayna-krizine-baris-plani-pekin-tarihin-ne-tarafinda-durdugunun-manifestosunu-yazdi-1067470986.html
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rusya dışişleri bakanlığı, çin, çin halk cumhuriyeti, ukrayna, açıklama
rusya dışişleri bakanlığı, çin, çin halk cumhuriyeti, ukrayna, açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova, Pekin'in Ukrayna kriziyle ilgili görüşlerini paylaşıyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’nın Pekin'in barışçıl çözüm planını takdir ettiği ve Ukrayna kriziyle ilgili görüşlerini paylaştığı ifade edildi.
Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Moskova'nın Çinli dostların Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl yollarla çözümüne katkıda bulunma konusundaki samimi arzusunu takdir ettiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Pekin'in görüşlerini paylaşıyoruz. BM Şartı'na, insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuk normlarına, güvenliğin bölünmezliği ve bir ülkenin güvenliğinin diğerinin güvenliğine zarar verecek şekilde güçlendirilmemesi gerektiği ilkelerine bağlıyız. Çinli meslektaşlarımız gibi biz de BM Güvenlik Konseyi'nin izin vermediği her türlü kısıtlayıcı tedbiri gayri meşru buluyoruz ve bunun haksız rekabetin ve ekonomik savaşın kaba bir aracı olduğunu düşünüyoruz."
Rusya'nın özel operasyonun hedeflerine siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmaya açık olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Bu, Ukrayna'ya Batı silahları tedariki ve paralı asker akışının durdurulması, çatışmaların sona ermesi, Ukrayna'nın tarafsız statüye geri dönmesi, halkların kendi kaderini tayin hakkının uygulanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni bölgesel realitenin tanınması, Ukrayna’nın militarizm ve Nazizmden arındırılması ve topraklarından kaynaklanan tüm tehditlerin ortadan kaldırılması anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Rusça konuşan nüfus ve ulusal azınlıkların ana dillerinde konuşma ve eğitim hakkı da dahil olmak üzere Ukrayna vatandaşlarının tüm temel haklarının güvence altına alınması gerektiği kaydedildi.