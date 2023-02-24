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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230224/rusya-bati-bmgkyi-kendi-gecici-heveslerinin-araci-haline-donusturmeye-calisiyor-1067479477.html
Rusya: Batı, BMGK'yı kendi geçici heveslerinin aracı haline dönüştürmeye çalışıyor
Rusya: Batı, BMGK'yı kendi geçici heveslerinin aracı haline dönüştürmeye çalışıyor
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı'nın BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) kendi geçici heveslerinin aracı haline dönüştürmeye çalıştığını söyledi. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T22:54+0300
2023-02-24T22:55+0300
ukrayna krizi
rusya
bmgk
vitali nebenzya
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BMGK toplantısında konuşan Nebenzya, dönem başkanı Malta'nın BMGK'nın prosedür ve teamüllerini art arda çiğnemesini eleştirdi.Teamüllere bağlı kalması ve tarafsız olması gereken Malta'nın kendi ulusal ve AB'nin ortak tutumunu dönem başkanının yükümlülüklerinin üzerinde tuttuğunu belirten Nebenzya, Malta'nın bu görevi yerine getiremediğini vurguladı.BMGK'da oluşan durumun Rusya'nın konseyin Batılı ülkelerle genişletilmesinin katma değer sağlamayacağı yönündeki görüşünü doğruladığının altını çizen Nebenzya, Batılı ülkelerin BMGK'yı kendi geçici heveslerini gerçekleştirme yönelik bir araca dönüştürme çabası içinde olduğunu ifade etti.BMGK’da, 2014’ten bu yana Ukrayna’da ölenler için bir dakika saygı duruşuBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Rus Daimi Temsilcisi Nebenzya’nın girişimi üzerine, 2014’ten bu yana Ukrayna’da ölen herkesin anısına bir dakika saygı duruşu düzenlendi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba bugün katıldığı BMGK toplantısında, Rusya’nın “işgal kurbanlarının” anısı için bir dakika saygı duruşu ilan etti. BMGK’nin tüm üyeleri bu eyleme katıldı.Diplomatlar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres koltuklarına oturduktan sonra, Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, 2014’ten bu yana ölen herkes için duracağını söyledi. Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba liderliğindeki Ukrayna heyeti dahil tüm BMGK ayağa kalkarak Nebenzya’ya katıldı.Nebenzya, “2014’ten beri Ukrayna’da yaşananların tüm kurbanları, ölen herkesi anmak için ayağa kalkıyoruz. Her bir insanın hayatı paha biçilemez, bu yüzden tüm bu insanların anısı için saygı duruşuna kalkıyoruz” diye konuştu.
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rusya, bmgk, vitali nebenzya
rusya, bmgk, vitali nebenzya

Rusya: Batı, BMGK'yı kendi geçici heveslerinin aracı haline dönüştürmeye çalışıyor

22:54 24.02.2023 (güncellendi: 22:55 24.02.2023)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinRusya
Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı'nın BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) kendi geçici heveslerinin aracı haline dönüştürmeye çalıştığını söyledi.
BMGK toplantısında konuşan Nebenzya, dönem başkanı Malta'nın BMGK'nın prosedür ve teamüllerini art arda çiğnemesini eleştirdi.

Teamüllere bağlı kalması ve tarafsız olması gereken Malta'nın kendi ulusal ve AB'nin ortak tutumunu dönem başkanının yükümlülüklerinin üzerinde tuttuğunu belirten Nebenzya, Malta'nın bu görevi yerine getiremediğini vurguladı.

BMGK'da oluşan durumun Rusya'nın konseyin Batılı ülkelerle genişletilmesinin katma değer sağlamayacağı yönündeki görüşünü doğruladığının altını çizen Nebenzya, Batılı ülkelerin BMGK'yı kendi geçici heveslerini gerçekleştirme yönelik bir araca dönüştürme çabası içinde olduğunu ifade etti.

BMGK’da, 2014’ten bu yana Ukrayna’da ölenler için bir dakika saygı duruşu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Rus Daimi Temsilcisi Nebenzya’nın girişimi üzerine, 2014’ten bu yana Ukrayna’da ölen herkesin anısına bir dakika saygı duruşu düzenlendi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba bugün katıldığı BMGK toplantısında, Rusya’nın “işgal kurbanlarının” anısı için bir dakika saygı duruşu ilan etti. BMGK’nin tüm üyeleri bu eyleme katıldı.
Diplomatlar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres koltuklarına oturduktan sonra, Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, 2014’ten bu yana ölen herkes için duracağını söyledi. Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba liderliğindeki Ukrayna heyeti dahil tüm BMGK ayağa kalkarak Nebenzya’ya katıldı.
Nebenzya, “2014’ten beri Ukrayna’da yaşananların tüm kurbanları, ölen herkesi anmak için ayağa kalkıyoruz. Her bir insanın hayatı paha biçilemez, bu yüzden tüm bu insanların anısı için saygı duruşuna kalkıyoruz” diye konuştu.
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