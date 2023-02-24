https://sputniknews.com.tr/20230224/rosatom-ingilterenin-sirkete-yonelik-yaptirimlari-uluslararasi-nukleer-guvenligi-tehdit-ediyor-1067470401.html
Rosatom: İngiltere'nin şirkete yönelik yaptırımları uluslararası nükleer güvenliği tehdit ediyor
Rosatom: İngiltere'nin şirkete yönelik yaptırımları uluslararası nükleer güvenliği tehdit ediyor
İngiltere'nin bugün duyurduğu Rosatom yöneticilerine yönelik yaptırımlar hakkında şirketten yapılan açıklamada, yaptırımların nükleer alanda verimli işbirliği... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T18:17+0300
2023-02-24T18:17+0300
2023-02-24T18:17+0300
ukrayna krizi
rosatom
rusya
ingiltere
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Yaptırımların şirketin faaliyetlerini etkilemesine izin vermemek için gereken önlemlerin zamanında alındığını bildiren Rosatom, İngiltere'nin kararı sonrası çeşitli çalışma senaryolarını gözden geçirmeye başladıklarını kaydetti.Rosatom, tüm mevcut sözleşmeleri yaptırımlar el verdiği ölçüde yerine getirmeye devam edeceğinin sözünü de verdi.İngiltere, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev de dahil şirketin bazı üst düzey yöneticilerini yaptırım listesine dahil etmişti.Avrupa Parlamentosu, şubat başında Rosatom'un AB ülkelerinden çıkarılmasını ve Rusya'dan uranyum ithalatının yasaklanmasını öngören kararı kabul etmişti.
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rosatom, rusya, ingiltere
rosatom, rusya, ingiltere
Rosatom: İngiltere'nin şirkete yönelik yaptırımları uluslararası nükleer güvenliği tehdit ediyor
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İngiltere'nin bugün duyurduğu Rosatom yöneticilerine yönelik yaptırımlar hakkında şirketten yapılan açıklamada, yaptırımların nükleer alanda verimli işbirliği getirmeyeceği ve uluslararası nükleer güvenliği tehdit altına atacağı belirtildi.
Yaptırımların şirketin faaliyetlerini etkilemesine izin vermemek için gereken önlemlerin zamanında alındığını bildiren Rosatom, İngiltere'nin kararı sonrası çeşitli çalışma senaryolarını gözden geçirmeye başladıklarını kaydetti.
Rosatom, tüm mevcut sözleşmeleri yaptırımlar el verdiği ölçüde yerine getirmeye devam edeceğinin sözünü de verdi.
İngiltere, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev de dahil şirketin bazı üst düzey yöneticilerini yaptırım listesine dahil etmişti.
Avrupa Parlamentosu, şubat başında Rosatom'un AB ülkelerinden çıkarılmasını ve Rusya'dan uranyum ithalatının yasaklanmasını öngören kararı kabul etmişti.