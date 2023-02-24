https://sputniknews.com.tr/20230224/rosatom-ingilterenin-sirkete-yonelik-yaptirimlari-uluslararasi-nukleer-guvenligi-tehdit-ediyor-1067470401.html

Rosatom: İngiltere'nin şirkete yönelik yaptırımları uluslararası nükleer güvenliği tehdit ediyor

Rosatom: İngiltere'nin şirkete yönelik yaptırımları uluslararası nükleer güvenliği tehdit ediyor

İngiltere'nin bugün duyurduğu Rosatom yöneticilerine yönelik yaptırımlar hakkında şirketten yapılan açıklamada, yaptırımların nükleer alanda verimli işbirliği... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T18:17+0300

2023-02-24T18:17+0300

2023-02-24T18:17+0300

ukrayna krizi

rosatom

rusya

ingiltere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103289/18/1032891843_0:430:2874:2047_1920x0_80_0_0_e3aa2a1979b951879766911c9460f75e.jpg

Yaptırımların şirketin faaliyetlerini etkilemesine izin vermemek için gereken önlemlerin zamanında alındığını bildiren Rosatom, İngiltere'nin kararı sonrası çeşitli çalışma senaryolarını gözden geçirmeye başladıklarını kaydetti.Rosatom, tüm mevcut sözleşmeleri yaptırımlar el verdiği ölçüde yerine getirmeye devam edeceğinin sözünü de verdi.İngiltere, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev de dahil şirketin bazı üst düzey yöneticilerini yaptırım listesine dahil etmişti.Avrupa Parlamentosu, şubat başında Rosatom'un AB ülkelerinden çıkarılmasını ve Rusya'dan uranyum ithalatının yasaklanmasını öngören kararı kabul etmişti.

rusya

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rosatom, rusya, ingiltere