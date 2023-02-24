https://sputniknews.com.tr/20230224/polonya-belarus-ve-rusyadan-gelen-yollara-anti-tank-kirpiler-yerlestiriyor-1067438062.html

Polonya, Belarus ve Rusya’dan gelen yollara anti-tank kirpiler yerleştiriyor

Polonya, Belarus ve Rusya’dan gelen yollara anti-tank kirpiler yerleştiriyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Belarus ve Rusya’dan gelen yollara anti-tank kirpiler yerleştirildiğini açıkladı. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T00:13+0300

2023-02-24T00:13+0300

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ukrayna krizi

polonya

belarus

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Polonya Savunma Bakanı Błaszczak, Polonyalı askerlerin Belarus ve Rusya’dan gelen yollara anti-tank kirpiler yerleştirdiğini belirtti.Błaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya ve Belarus sınırında korumayı artırma tedbirlerine başladık. Bu, bizim savunma ve caydırma stratejimizin bir parçası. Kaliningrad bölgesiyle sınırda ilk tahkimatlar yapılmaya başladı” diye yazdı.Błaszczak, sınır kapılarına giden yollara anti-tank kirpilerin ve beton tahkimatın yerleştirildiğini gösteren fotoğrafları da paylaştı.Halihazırda Polonya ordusu Kaliningrad bölgesiyle sınıra dikenli teller yerleştiriyor.

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