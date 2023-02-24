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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230224/polonya-belarus-ve-rusyadan-gelen-yollara-anti-tank-kirpiler-yerlestiriyor-1067438062.html
Polonya, Belarus ve Rusya’dan gelen yollara anti-tank kirpiler yerleştiriyor
Polonya, Belarus ve Rusya’dan gelen yollara anti-tank kirpiler yerleştiriyor
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Belarus ve Rusya’dan gelen yollara anti-tank kirpiler yerleştirildiğini açıkladı. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T00:13+0300
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ukrayna krizi
polonya
belarus
rusya
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Polonya Savunma Bakanı Błaszczak, Polonyalı askerlerin Belarus ve Rusya’dan gelen yollara anti-tank kirpiler yerleştirdiğini belirtti.Błaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya ve Belarus sınırında korumayı artırma tedbirlerine başladık. Bu, bizim savunma ve caydırma stratejimizin bir parçası. Kaliningrad bölgesiyle sınırda ilk tahkimatlar yapılmaya başladı” diye yazdı.Błaszczak, sınır kapılarına giden yollara anti-tank kirpilerin ve beton tahkimatın yerleştirildiğini gösteren fotoğrafları da paylaştı.Halihazırda Polonya ordusu Kaliningrad bölgesiyle sınıra dikenli teller yerleştiriyor.
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polonya, belarus, rusya
polonya, belarus, rusya

Polonya, Belarus ve Rusya’dan gelen yollara anti-tank kirpiler yerleştiriyor

00:13 24.02.2023
© Sputnik / Aleksey Filippov Т-90 tankı
Т-90 tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© Sputnik / Aleksey Filippov
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Belarus ve Rusya’dan gelen yollara anti-tank kirpiler yerleştirildiğini açıkladı.
Polonya Savunma Bakanı Błaszczak, Polonyalı askerlerin Belarus ve Rusya’dan gelen yollara anti-tank kirpiler yerleştirdiğini belirtti.
Błaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya ve Belarus sınırında korumayı artırma tedbirlerine başladık. Bu, bizim savunma ve caydırma stratejimizin bir parçası. Kaliningrad bölgesiyle sınırda ilk tahkimatlar yapılmaya başladı” diye yazdı.
Błaszczak, sınır kapılarına giden yollara anti-tank kirpilerin ve beton tahkimatın yerleştirildiğini gösteren fotoğrafları da paylaştı.
Halihazırda Polonya ordusu Kaliningrad bölgesiyle sınıra dikenli teller yerleştiriyor.
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