https://sputniknews.com.tr/20230224/polonya-basbakani-morawiecki-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimini-vermeye-haziriz-1067470286.html
Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimini vermeye hazırız
Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimini vermeye hazırız
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimini vermeye hazır olduğunu belirtti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T18:12+0300
2023-02-24T18:12+0300
2023-02-24T18:12+0300
ukrayna krizi
polonya
f-16
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Morawiecki, “Ukraynalı pilotları F-16 uçaklarında eğitmeye hazırız, ama bu tür kararlar, daha geniş koalisyon kapsamında yapılacak anlaşmalara bağlı” açıklamasında bulundu.Polonya’nın Leopard tankları artık Ukrayna’daPolonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak da Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, vaat ettikleri 14 adet Leopard 2 tanklarından ilk birkaçının bugün Ukrayna ordusuna teslim edildiğini duyurdu.
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polonya, f-16
Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimini vermeye hazırız
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimini vermeye hazır olduğunu belirtti.
Morawiecki, “Ukraynalı pilotları F-16 uçaklarında eğitmeye hazırız, ama bu tür kararlar, daha geniş koalisyon kapsamında yapılacak anlaşmalara bağlı” açıklamasında bulundu.
Polonya’nın Leopard tankları artık Ukrayna’da
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak da Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, vaat ettikleri 14 adet Leopard 2 tanklarından ilk birkaçının bugün Ukrayna ordusuna teslim edildiğini duyurdu.