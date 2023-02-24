https://sputniknews.com.tr/20230224/polonya-basbakani-morawiecki-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimini-vermeye-haziriz-1067470286.html

Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimini vermeye hazırız

Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimini vermeye hazırız

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimini vermeye hazır olduğunu belirtti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T18:12+0300

2023-02-24T18:12+0300

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ukrayna krizi

polonya

f-16

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Morawiecki, “Ukraynalı pilotları F-16 uçaklarında eğitmeye hazırız, ama bu tür kararlar, daha geniş koalisyon kapsamında yapılacak anlaşmalara bağlı” açıklamasında bulundu.Polonya’nın Leopard tankları artık Ukrayna’daPolonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak da Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, vaat ettikleri 14 adet Leopard 2 tanklarından ilk birkaçının bugün Ukrayna ordusuna teslim edildiğini duyurdu.

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