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Ocak ayında Türkiye’ye 2 milyon turist geldi
Ocak ayında Türkiye’ye 2 milyon turist geldi
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2023 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56.51 artarak 2 milyon 5 bin... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T12:15+0300
2023-02-24T12:15+0300
yaşam
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
turist
türkiye
rusya
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Ocak’a ilişkin giriş çıkış yapan yabancı ve vatandaşların sayısını açıkladı.Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2023 yılı Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56.51 artarak 2 milyon 5 bin 967’ye çıktı.En çok Ruslar geldi2023 Ocak’ta Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 13,95 (279 bin 818) ile birinci, Bulgaristan yüzde 8,33 (167 bin 138) ile ikinci, Almanya yüzde 6,98 (139 bin 955) ile üçüncü sırada yer aldı.Bu ülkeyi Gürcistan ve İran takip etti.
https://sputniknews.com.tr/20230222/25-yil-boyunca-turistleri-sirtinda-tasiyan-filin-omurgasindaki-hasar-gozler-onune-serildi-1067367421.html
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turizm, kültür ve turizm bakanlığı, turist, türkiye, rusya
turizm, kültür ve turizm bakanlığı, turist, türkiye, rusya

Ocak ayında Türkiye’ye 2 milyon turist geldi

12:15 24.02.2023
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AA
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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2023 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56.51 artarak 2 milyon 5 bin 967'ye çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Ocak’a ilişkin giriş çıkış yapan yabancı ve vatandaşların sayısını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2023 yılı Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56.51 artarak 2 milyon 5 bin 967’ye çıktı.

En çok Ruslar geldi

2023 Ocak’ta Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 13,95 (279 bin 818) ile birinci, Bulgaristan yüzde 8,33 (167 bin 138) ile ikinci, Almanya yüzde 6,98 (139 bin 955) ile üçüncü sırada yer aldı.
Bu ülkeyi Gürcistan ve İran takip etti.
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