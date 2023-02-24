https://sputniknews.com.tr/20230224/ocak-ayinda-turkiyeye-2-milyon-turist-geldi-1067453213.html

Ocak ayında Türkiye’ye 2 milyon turist geldi

Ocak ayında Türkiye’ye 2 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2023 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56.51 artarak 2 milyon 5 bin... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T12:15+0300

2023-02-24T12:15+0300

2023-02-24T12:15+0300

yaşam

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

turist

türkiye

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067453068_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e6d6f4d412c4984b1c67b583247d5086.jpg

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Ocak’a ilişkin giriş çıkış yapan yabancı ve vatandaşların sayısını açıkladı.Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2023 yılı Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56.51 artarak 2 milyon 5 bin 967’ye çıktı.En çok Ruslar geldi2023 Ocak’ta Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 13,95 (279 bin 818) ile birinci, Bulgaristan yüzde 8,33 (167 bin 138) ile ikinci, Almanya yüzde 6,98 (139 bin 955) ile üçüncü sırada yer aldı.Bu ülkeyi Gürcistan ve İran takip etti.

https://sputniknews.com.tr/20230222/25-yil-boyunca-turistleri-sirtinda-tasiyan-filin-omurgasindaki-hasar-gozler-onune-serildi-1067367421.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

turizm, kültür ve turizm bakanlığı, turist, türkiye, rusya