https://sputniknews.com.tr/20230224/nuland-abdnin-ukraynaya-yeni-nesil-savas-ucaklari-saglamasi-ihtimal-dahilinde-1067439844.html
Nuland: ABD'nin Ukrayna’ya yeni nesil savaş uçakları sağlaması ihtimal dahilinde
Nuland: ABD'nin Ukrayna’ya yeni nesil savaş uçakları sağlaması ihtimal dahilinde
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Nuland, Ukrayna’ya yeni nesil savaş uçaklarının sağlanmasının ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T01:20+0300
2023-02-24T01:20+0300
2023-02-24T01:20+0300
ukrayna krizi
victoria nuland
abd
ukrayna
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ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland'a göre ABD Ukrayna’ya yeni nesil savaş uçaklarını sağlayabilir.Washington Post’un aktardığına göre Nuland, Ukrayna’ya F-16 jetlerini gönderme olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Sadece yaklaşan ilkbahardaki çatışmaları değil, aynı zamanda Ukrayna ordusunun geleceğini de düşünüyoruz. ABD içinde olsun, Ukrayna’yla olsun uzun vadede hava savunmasını müzakere etmeye devam ediyoruz” dedi.Nuland, ABD olarak, şu ana kadar Ukrayna’ya sağlanan silah türleri ve henüz Ukrayna ordusunun kullanmayı bilmediği silah türleri de dahil “güçlü entegrasyon” sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
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victoria nuland, abd, ukrayna
victoria nuland, abd, ukrayna
Nuland: ABD'nin Ukrayna’ya yeni nesil savaş uçakları sağlaması ihtimal dahilinde
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ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Nuland, Ukrayna’ya yeni nesil savaş uçaklarının sağlanmasının ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland'a göre ABD Ukrayna’ya yeni nesil savaş uçaklarını sağlayabilir.
Washington Post’un
aktardığına göre Nuland, Ukrayna’ya F-16
jetlerini gönderme olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Sadece yaklaşan ilkbahardaki çatışmaları değil, aynı zamanda Ukrayna ordusunun geleceğini de düşünüyoruz. ABD içinde olsun, Ukrayna’yla olsun uzun vadede hava savunmasını müzakere etmeye devam ediyoruz”
dedi.
Nuland, ABD olarak, şu ana kadar Ukrayna’ya sağlanan silah türleri ve henüz Ukrayna ordusunun kullanmayı bilmediği silah türleri de dahil “güçlü entegrasyon” sağlamaya çalıştıklarını söyledi.