https://sputniknews.com.tr/20230224/nuland-abdnin-ukraynaya-yeni-nesil-savas-ucaklari-saglamasi-ihtimal-dahilinde-1067439844.html

Nuland: ABD'nin Ukrayna’ya yeni nesil savaş uçakları sağlaması ihtimal dahilinde

Nuland: ABD'nin Ukrayna’ya yeni nesil savaş uçakları sağlaması ihtimal dahilinde

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Nuland, Ukrayna’ya yeni nesil savaş uçaklarının sağlanmasının ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T01:20+0300

2023-02-24T01:20+0300

2023-02-24T01:20+0300

ukrayna krizi

victoria nuland

abd

ukrayna

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ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland'a göre ABD Ukrayna’ya yeni nesil savaş uçaklarını sağlayabilir.Washington Post’un aktardığına göre Nuland, Ukrayna’ya F-16 jetlerini gönderme olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Sadece yaklaşan ilkbahardaki çatışmaları değil, aynı zamanda Ukrayna ordusunun geleceğini de düşünüyoruz. ABD içinde olsun, Ukrayna’yla olsun uzun vadede hava savunmasını müzakere etmeye devam ediyoruz” dedi.Nuland, ABD olarak, şu ana kadar Ukrayna’ya sağlanan silah türleri ve henüz Ukrayna ordusunun kullanmayı bilmediği silah türleri de dahil “güçlü entegrasyon” sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

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