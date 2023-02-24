https://sputniknews.com.tr/20230224/nufus-ve-vatandaslik-isleri-genel-mudurlugunden-gecici-kimlik-belgesi-aciklamasi-1067440822.html

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden 'geçici kimlik belgesi' açıklaması

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden 'geçici kimlik belgesi' açıklaması

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremin olduğu ilk günden itibaren tüm illerde afetzede vatandaşların kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T01:47+0300

2023-02-24T01:47+0300

2023-02-24T01:47+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü

içişleri bakanlığı nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü

depremzede

deprem

kimlik

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Genel Müdürlük, bir televizyon kanalında yer alan "Adıyaman'da depremzedelerden geçici kimlik belgesi için fotoğraf istenildiği" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.Depremden etkilenen illerdeki vatandaşların mağduriyetinin azaltılması ve kimlik tespitinin hızlandırılması amacıyla depremin olduğu ilk günden itibaren tüm illerde afetzede vatandaşların kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularından ücret alınmaması, sistemde mevcut olması halinde fotoğraf ve imzanın alınmamasına ilişkin tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, ayrıca afetzede vatandaşların kimlik kartı başvurusu gerekmeden geçici kimlik belgesini e-Devlet üzerinden temin edebilmelerine olanak sağlandığı vurgulandı.Bugün itibarıyla 97 bin 893 vatandaşa geçici kimlik belgesi düzenlendiği, 4 bin 381 vatandaşın ise e-Devlet üzerinden geçici kimlik belgesi aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:T.C. kimlik kartını kaybeden afetzede vatandaşlardan hangi ildeki nüfus müdürlüğüne başvurursa başvursun hiçbir belge, fotoğraf ya da ücret talep edilmediği, sadece biyometrik (parmak izi) doğrulaması ile birkaç dakikada geçici kimlik belgesi düzenlendiği vurgulanan açıklamada, "Depremin olduğu ilk günden itibaren alınan tüm kolaylaştırıcı tedbirleri görmezden gelen, kamu güvenliği gözetmeyen, öngörüden uzak ve gece gündüz demeden vatandaşımız için diğer illerden gönüllü gelerek çalışan yüzlerce mesai arkadaşımızın emeklerini göz ardı eden bu yaklaşım karşısında kurumsal çerçevede verilecek bir ifade bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221031/nufus-ve-vatandaslik-isleri-genel-mudurlugunden-randevu-uyarisi-1062887203.html

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nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, içişleri bakanlığı nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, depremzede, deprem, kimlik