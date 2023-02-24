https://sputniknews.com.tr/20230224/msb-yunanistandan-ulkemize-yasa-disi-yollarla-gecmeye-calisan-4-kisi-yakalandi-1067448508.html
MSB: Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
MSB: Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T10:16+0300
2023-02-24T10:16+0300
2023-02-24T10:30+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
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Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 PKK'lı ve 3 FETÖ üyesi yakalandı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığı belirtildi.Yapılan incelemede yakalanan kişilerden birinin PKK/KCK, 3'ünün de FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
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milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
10:16 24.02.2023 (güncellendi: 10:30 24.02.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklaması yaptı.
Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 PKK'lı ve 3 FETÖ üyesi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığı belirtildi.
Yapılan incelemede yakalanan kişilerden birinin PKK/KCK, 3'ünün de FETÖ mensubu olduğu belirlendi.