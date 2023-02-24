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SON DAKİKA | MİT, Taksim saldırısının planlayıcısını Suriye'de etkisiz hale getirdi
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MİT, Taksim saldırısının planlayıcısını Suriye'de etkisiz hale getirdi
MİT, Taksim saldırısının planlayıcısını Suriye'de etkisiz hale getirdi
MİT, Taksim saldırısının planlayıcısı PKK/YPG'li Halil MENCİ'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
mit
milli istihbarat teşkilatı
milli istihbarat teşkilatı başkanlığı
suriye
taksim
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mit, milli istihbarat teşkilatı, milli istihbarat teşkilatı başkanlığı, suriye, taksim
mit, milli istihbarat teşkilatı, milli istihbarat teşkilatı başkanlığı, suriye, taksim

MİT, Taksim saldırısının planlayıcısını Suriye'de etkisiz hale getirdi

10:55 24.02.2023 (güncellendi: 11:02 24.02.2023)
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MİT, Taksim saldırısının planlayıcısı PKK/YPG'li Halil MENCİ'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi.
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