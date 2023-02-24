https://sputniknews.com.tr/20230224/mit-taksim-saldirisinin-planlayicisini-suriyede-etkisiz-hale-getirdi-1067450180.html
MİT, Taksim saldırısının planlayıcısını Suriye'de etkisiz hale getirdi
MİT, Taksim saldırısının planlayıcısını Suriye'de etkisiz hale getirdi
MİT, Taksim saldırısının planlayıcısı PKK/YPG'li Halil MENCİ'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T10:55+0300
2023-02-24T10:55+0300
2023-02-24T11:02+0300
türkiye
mit
milli istihbarat teşkilatı
milli istihbarat teşkilatı başkanlığı
suriye
taksim
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mit, milli istihbarat teşkilatı, milli istihbarat teşkilatı başkanlığı, suriye, taksim
mit, milli istihbarat teşkilatı, milli istihbarat teşkilatı başkanlığı, suriye, taksim
MİT, Taksim saldırısının planlayıcısını Suriye'de etkisiz hale getirdi
10:55 24.02.2023 (güncellendi: 11:02 24.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MİT, Taksim saldırısının planlayıcısı PKK/YPG'li Halil MENCİ'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi.