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https://sputniknews.com.tr/20230224/kuzey-kore-abd-ile-guney-korenin-askeri-tatbikatina-yanit-olarak-seyir-fuzeleri-firlatti-1067447011.html
Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'nin askeri tatbikatına yanıt olarak seyir füzeleri fırlattı
Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'nin askeri tatbikatına yanıt olarak seyir füzeleri fırlattı
Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'nin düzenlediği askeri tatbikatlarının artmasının 'savaş ilanı olarak değerlendirilebileceğini' belirterek, seyir füzeleri... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T09:31+0300
2023-02-24T09:34+0300
dünya
kuzey kore
abd
güney kore
tatbikat
füze
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Güney Çin Denizi'nde ABD ile Güney Kore ordularının askeri tatbikatları nedeniyle gerilim yükselirken Kuzey Kore, yeni füze atışları yaptığını duyurdu.Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre Kuzey Kore güçleri, sabah saatlerinde 'stratejik seyir füzesi atış tatbikatı' düzenleyerek Hwasal-2 tipi 4 füze ateşledi.Füze atışları, 'Pyongyang'ın nükleer saldırısına verilecek yanıtlara' odaklandığı belirtilen, ABD ile Güney Kore kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği masa başı tatbikatının ardından geldi.Pyongyang, tatbikatın Kuzey Kore'nin 'düşman güçlere karşı ölümcül nükleer karşı saldırı kabiliyetini ortaya koyduğunu' belirterek bunun 'savaş ilanı olarak değerlendirilebileceğini' vurguladı.Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD ile tespit edilenler ile Pyongyang'ın ifade ettiği arasında fark olduğu savunuldu.Bakanlık, soruşturmanın sürdüğünü de sözlerine ekledi.Mevcut Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları kapsamında Kuzey Kore'nin seyir füzesi fırlatması yasak değil ancak tatbikat, ülkenin kıtalararası balistik füze denemelerini takip etti.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin füze denemelerini 'provokatif' olarak nitelendirerek kınamıştı.Bu açıklamanın 'haksız ve ölçüsüz' olduğunu kaydeden Pyongyang, ayrıca Washington ile Seul'un düzenlediği ortak tatbikatları kınamaya çağırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230223/trumptan-kuzey-kore-liderine-destek-abd-tatbikatlari-nedeniyle-tehdit-altinda-hissetmekte-hakli-1067413774.html
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kuzey kore, abd, güney kore, tatbikat, füze
kuzey kore, abd, güney kore, tatbikat, füze

Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'nin askeri tatbikatına yanıt olarak seyir füzeleri fırlattı

09:31 24.02.2023 (güncellendi: 09:34 24.02.2023)
© AP Photo / Ahn Young-joonKuzey Kore
Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'nin düzenlediği askeri tatbikatlarının artmasının 'savaş ilanı olarak değerlendirilebileceğini' belirterek, seyir füzeleri fırlattığını duyurdu.
Güney Çin Denizi'nde ABD ile Güney Kore ordularının askeri tatbikatları nedeniyle gerilim yükselirken Kuzey Kore, yeni füze atışları yaptığını duyurdu.
Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre Kuzey Kore güçleri, sabah saatlerinde 'stratejik seyir füzesi atış tatbikatı' düzenleyerek Hwasal-2 tipi 4 füze ateşledi.
Füze atışları, 'Pyongyang'ın nükleer saldırısına verilecek yanıtlara' odaklandığı belirtilen, ABD ile Güney Kore kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği masa başı tatbikatının ardından geldi.
Pyongyang, tatbikatın Kuzey Kore'nin 'düşman güçlere karşı ölümcül nükleer karşı saldırı kabiliyetini ortaya koyduğunu' belirterek bunun 'savaş ilanı olarak değerlendirilebileceğini' vurguladı.
Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD ile tespit edilenler ile Pyongyang'ın ifade ettiği arasında fark olduğu savunuldu.
Bakanlık, soruşturmanın sürdüğünü de sözlerine ekledi.
Mevcut Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları kapsamında Kuzey Kore'nin seyir füzesi fırlatması yasak değil ancak tatbikat, ülkenin kıtalararası balistik füze denemelerini takip etti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin füze denemelerini 'provokatif' olarak nitelendirerek kınamıştı.
Bu açıklamanın 'haksız ve ölçüsüz' olduğunu kaydeden Pyongyang, ayrıca Washington ile Seul'un düzenlediği ortak tatbikatları kınamaya çağırmıştı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
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