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https://sputniknews.com.tr/20230224/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-rum-lider-hristodulidis-ile-ara-bolgede-bir-araya-geldi-1067466944.html
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Hristodulidis ile ara bölgede bir araya geldi
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Hristodulidis ile ara bölgede bir araya geldi
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs başkanlığına yeni seçilen Nikos Hristodulidis, dün ara bölgede tanışma amaçlı gayri resmi görüşme... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T16:31+0300
2023-02-24T16:33+0300
dünya
kuzey kıbrıs
güney kıbrıs
ersin tatar
nikos hristodulidis
görüşme
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Tatar ile Hristodulidis ilk defa 1+1 formatındaki resmi olmayan görüşmeyi, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede (Yeşil Hat) bulunan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın evinde yaptı.Dün yapılan ve bir saat kadar süren görüşmede, Tatar ile Hristodulidis tanışma ve diyalog kanallarını açık tutma amacıyla bir araya geldi.Görüşmeden sonra basına açıklamalarda bulunan Tatar, salgın döneminin ardından başlayan Ukrayna ihtilafı ve Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanırken Kıbrıs Türk halkının acımasız izolasyonlar ve ambargolar altında yaşamasının kabul görmediğini ve görmeyeceğini, Hristodulidis’e ilettiğini söyledi.Ada'da olası bir deprem durumunda işbirliği konusunda Hristodulidis ile detaylıca konuştuğunu belirten Tatar, "İki taraf deprem konusunda işbirliği çerçevesinde adım atılabilir" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider ile görüşmesinin resmi olmadığına dikkati çekerek resmi görüşmelere başlamanın egemen eşitliğin kabulüyle Kıbrıs'ta uzlaşının da gerçekler temelinde mümkün olacağını Hristodulidis'e ilettiğini açıkladı.GKRY'nin yeni lideri Hristodulidis de Rum basınına yaptığı açıklamada, görüşmede Tatar'dan yeni veya beklemediği bir şey duymadığını dile getirerek "Kıbrıs sorununa ilişkin bu konuları Sayın Tatar zaten kamuoyuyla zaman zaman paylaşıyor. Görüşme iyi bir havada geçti. Görüş alışverişinde bulunarak özlü bir müzakere gerçekleştirdik" dedi.İki taraf arasındaki çıkmazın aşılması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu, görüşmede Tatar'a aktardığını kaydeden Hristodulidis, bir gazetecinin 'egemen eşitliği' kabul edip etmediği yönündeki sorusuna da "Kıbrıs Rum tarafı için egemen eşitlik, tartışmaya açık bir konu değildir" yanıtını verdi.BM Kıbrıs Temsilciliğin'den yapılan yazılı açıklamada da "Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis, bugün, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart himayelerinde ilk kez bir araya geldi. Buluşma, yapıcı bir atmosferde tamamlandı" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/turkiye-yunanistan-iliskilerin-yeniden-baslamasi-mumkun-mu-1067255515.html
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kuzey kıbrıs, güney kıbrıs, ersin tatar, nikos hristodulidis, görüşme
kuzey kıbrıs, güney kıbrıs, ersin tatar, nikos hristodulidis, görüşme

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Hristodulidis ile ara bölgede bir araya geldi

16:31 24.02.2023 (güncellendi: 16:33 24.02.2023)
© AAKuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs başkanlığına yeni seçilen Nikos Hristodulidis, dün ara bölgede tanışma amaçlı gayri resmi görüşme yaptı.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs başkanlığına yeni seçilen Nikos Hristodulidis, dün ara bölgede tanışma amaçlı gayri resmi görüşme yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AA
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs başkanlığına yeni seçilen Nikos Hristodulidis, dün ara bölgede tanışma amaçlı gayri resmi görüşme yaptı.
Tatar ile Hristodulidis ilk defa 1+1 formatındaki resmi olmayan görüşmeyi, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede (Yeşil Hat) bulunan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın evinde yaptı.
Dün yapılan ve bir saat kadar süren görüşmede, Tatar ile Hristodulidis tanışma ve diyalog kanallarını açık tutma amacıyla bir araya geldi.
Görüşmeden sonra basına açıklamalarda bulunan Tatar, salgın döneminin ardından başlayan Ukrayna ihtilafı ve Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanırken Kıbrıs Türk halkının acımasız izolasyonlar ve ambargolar altında yaşamasının kabul görmediğini ve görmeyeceğini, Hristodulidis’e ilettiğini söyledi.
Ada'da olası bir deprem durumunda işbirliği konusunda Hristodulidis ile detaylıca konuştuğunu belirten Tatar, "İki taraf deprem konusunda işbirliği çerçevesinde adım atılabilir" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider ile görüşmesinin resmi olmadığına dikkati çekerek resmi görüşmelere başlamanın egemen eşitliğin kabulüyle Kıbrıs'ta uzlaşının da gerçekler temelinde mümkün olacağını Hristodulidis'e ilettiğini açıkladı.
GKRY'nin yeni lideri Hristodulidis de Rum basınına yaptığı açıklamada, görüşmede Tatar'dan yeni veya beklemediği bir şey duymadığını dile getirerek "Kıbrıs sorununa ilişkin bu konuları Sayın Tatar zaten kamuoyuyla zaman zaman paylaşıyor. Görüşme iyi bir havada geçti. Görüş alışverişinde bulunarak özlü bir müzakere gerçekleştirdik" dedi.
İki taraf arasındaki çıkmazın aşılması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu, görüşmede Tatar'a aktardığını kaydeden Hristodulidis, bir gazetecinin 'egemen eşitliği' kabul edip etmediği yönündeki sorusuna da "Kıbrıs Rum tarafı için egemen eşitlik, tartışmaya açık bir konu değildir" yanıtını verdi.
BM Kıbrıs Temsilciliğin'den yapılan yazılı açıklamada da "Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis, bugün, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart himayelerinde ilk kez bir araya geldi. Buluşma, yapıcı bir atmosferde tamamlandı" ifadelerine yer verildi.
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