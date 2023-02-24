https://sputniknews.com.tr/20230224/kremlin-putin-ve-erdogan-enerji-alanindaki-isbirligini-gorustu-1067477425.html

Kremlin: Putin ve Erdoğan enerji alanındaki işbirliğini görüştü

Kremlin: Putin ve Erdoğan enerji alanındaki işbirliğini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde enerji alanındaki işbirliğinin ele... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T21:54+0300

2023-02-24T21:54+0300

2023-02-24T21:54+0300

politika

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

görüşme

ikili görüşme

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

türkiye

rusya

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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki yıkıcı depremlerin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında Rusya’nın sağladığı yardımdan dolayı derin şükranlarını dile getirerek Rus kurtarıcıların ve doktorların sergilediği yüksek profesyonelliği takdir etti. Vladimir Putin de doğal afetten etkilenen bölgelerindeki çalışmalarda, Türk tarafına gerekli tüm yardımı sağlamaya devam etmeye hazır olduklarını yineledi” ifadesine yer verildi.Görüşmede enerji sektörü dahil Rusya-Türkiye işbirliğinin güncel konularının ele alındığı ifade edilen açıklamada, Rus enerji kaynakları sevkiyatının ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapımının pratik yönleri ayrıntılı biçimde değerlendirildi.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı’nın geçtiğimiz günlerde Federasyon Meclisi’ne hitaben yaptığı konuşmada ortaya koyduğu temel değerlendirmeler bağlamında, Ukrayna etrafındaki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ukrayna tahılının ve Rus tarım ürünleri ile gübrenin ihracatına ilişkin İstanbul anlaşmasının uygulanmasına da değinildi. Anlaşmanın, Rusya’dan en muhtaç ülkelere sevkiyatların önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin bölümünün vicdanen uygulanması gerektiği vurgulandı” dendi.İki lider, görüşmeleri sürdürme kararını aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230224/cumhurbaskani-erdogan-putin-ile-gorustu-1067472406.html

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, görüşme, ikili görüşme, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), türkiye, rusya