https://sputniknews.com.tr/20230224/kremlin-putin-ve-erdogan-enerji-alanindaki-isbirligini-gorustu-1067477425.html
Kremlin: Putin ve Erdoğan enerji alanındaki işbirliğini görüştü
Kremlin: Putin ve Erdoğan enerji alanındaki işbirliğini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde enerji alanındaki işbirliğinin ele... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T21:54+0300
2023-02-24T21:54+0300
2023-02-24T21:54+0300
politika
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
görüşme
ikili görüşme
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
türkiye
rusya
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki yıkıcı depremlerin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında Rusya’nın sağladığı yardımdan dolayı derin şükranlarını dile getirerek Rus kurtarıcıların ve doktorların sergilediği yüksek profesyonelliği takdir etti. Vladimir Putin de doğal afetten etkilenen bölgelerindeki çalışmalarda, Türk tarafına gerekli tüm yardımı sağlamaya devam etmeye hazır olduklarını yineledi” ifadesine yer verildi.Görüşmede enerji sektörü dahil Rusya-Türkiye işbirliğinin güncel konularının ele alındığı ifade edilen açıklamada, Rus enerji kaynakları sevkiyatının ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapımının pratik yönleri ayrıntılı biçimde değerlendirildi.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı’nın geçtiğimiz günlerde Federasyon Meclisi’ne hitaben yaptığı konuşmada ortaya koyduğu temel değerlendirmeler bağlamında, Ukrayna etrafındaki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ukrayna tahılının ve Rus tarım ürünleri ile gübrenin ihracatına ilişkin İstanbul anlaşmasının uygulanmasına da değinildi. Anlaşmanın, Rusya’dan en muhtaç ülkelere sevkiyatların önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin bölümünün vicdanen uygulanması gerektiği vurgulandı” dendi.İki lider, görüşmeleri sürdürme kararını aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230224/cumhurbaskani-erdogan-putin-ile-gorustu-1067472406.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, görüşme, ikili görüşme, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), türkiye, rusya
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, görüşme, ikili görüşme, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), türkiye, rusya
Kremlin: Putin ve Erdoğan enerji alanındaki işbirliğini görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde enerji alanındaki işbirliğinin ele alındığı belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki yıkıcı depremlerin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında Rusya’nın sağladığı yardımdan dolayı derin şükranlarını dile getirerek Rus kurtarıcıların ve doktorların sergilediği yüksek profesyonelliği takdir etti. Vladimir Putin de doğal afetten etkilenen bölgelerindeki çalışmalarda, Türk tarafına gerekli tüm yardımı sağlamaya devam etmeye hazır olduklarını yineledi” ifadesine yer verildi.
Görüşmede enerji sektörü dahil Rusya-Türkiye işbirliğinin güncel konularının ele alındığı ifade edilen açıklamada, Rus enerji kaynakları sevkiyatının ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapımının pratik yönleri ayrıntılı biçimde değerlendirildi.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı’nın geçtiğimiz günlerde Federasyon Meclisi’ne hitaben yaptığı konuşmada ortaya koyduğu temel değerlendirmeler bağlamında, Ukrayna etrafındaki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ukrayna tahılının ve Rus tarım ürünleri ile gübrenin ihracatına ilişkin İstanbul anlaşmasının uygulanmasına da değinildi. Anlaşmanın, Rusya’dan en muhtaç ülkelere sevkiyatların önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin bölümünün vicdanen uygulanması gerektiği vurgulandı” dendi.
İki lider, görüşmeleri sürdürme kararını aldı.