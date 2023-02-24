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https://sputniknews.com.tr/20230224/konyada-37-metre-capinda-obruk-olustu-1067474935.html
Konya'da 37 metre çapında obruk oluştu
Konya'da 37 metre çapında obruk oluştu
Konya'nın Karapınar ilçesinde, 37 metre çapında ve 12 metre derinliğinde obruk oluştu. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T20:57+0300
2023-02-24T21:00+0300
dünya
konya
karapınar
obruk
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir tarlada 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu.Reşadiye Mahallesi Seyit Hacı Yaylası'ndaki tarlada yaklaşık 1400 metrekarelik alanda meydana gelen obruğun, 12 metre derinliğinde ve 37 metre çapında olduğu belirlendi.Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine, Karapınar'da dün yeni bir obruğun daha oluştuğunu söyledi.Yeni oluşan obrukların son dönemde yaşanılan depremlerle bir bağlantısını bulamadıklarını vurgulayan Arık, şunları kaydetti:Deprem ya da artçı sarsıntıların obruk oluşumunu etkilemediğini iddia eden Arık, "Eğer obruk çökmeye hazırsa o zaman deprem bu çökme etkenlerinden birisi olabilir. Yani hazır obruk sarsıntıyla çökebilir. Dünyada benzer ilişkiler kurulan yerler var. Ama biz bu bölgedeki depremlerle obrukları genel olarak kıyasladık, çok belirgin bir ilişki kuramadık" diye konuştu.Hacı Seyit Yaylası'nda yaşayan Mehmet Yapar da Karapınar'da her zaman böyle obrukların oluştuğunu belirterek, şimdi de komşusunun tarlasında büyük bir obruk oluştuğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230125/konya-ovasindaki-ciftcilere-obruklari-doldurmayin-uyarisi-1066156066.html
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konya, karapınar, obruk
konya, karapınar, obruk

Konya'da 37 metre çapında obruk oluştu

20:57 24.02.2023 (güncellendi: 21:00 24.02.2023)
© AAKonya'nın Karapınar ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Seyit Hacı Yaylası'ndaki tarlada yaklaşık 1400 metrekarelik alanda meydana gelen obruğun, 12 metre derinliğinde ve 37 metre çapında olduğu belirlendi.
Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Seyit Hacı Yaylası'ndaki tarlada yaklaşık 1400 metrekarelik alanda meydana gelen obruğun, 12 metre derinliğinde ve 37 metre çapında olduğu belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AA
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, 37 metre çapında ve 12 metre derinliğinde obruk oluştu.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir tarlada 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu.
Reşadiye Mahallesi Seyit Hacı Yaylası'ndaki tarlada yaklaşık 1400 metrekarelik alanda meydana gelen obruğun, 12 metre derinliğinde ve 37 metre çapında olduğu belirlendi.
Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine, Karapınar'da dün yeni bir obruğun daha oluştuğunu söyledi.
Yeni oluşan obrukların son dönemde yaşanılan depremlerle bir bağlantısını bulamadıklarını vurgulayan Arık, şunları kaydetti:
"Karapınar'da vatandaşların söylediğine göre dün yeni bir obruk daha oluşmuş. Biz de bunu incelemek için obruk oluşan alandaydık. Ancak bugün olan deprem ya da 6 Şubat'ta olan büyük depremlerle bu oluşan obrukları ilişkilendiremedik. Hatta biz ölçüm yaparken deprem oldu. Ama zaten buradaki obruk önceden oluşmuştu. Büyük depremlerden de yaklaşık 20 gün sonra olmuş. Yani bu obruğun önceki büyük depremlerle de şimdiki depremle de bir ilişkisi yok. Daha doğrusu biz kuramadık. Bu obruk belki çökmeye hazırdı ve etkisi olmuş olabilir mi? Olabilir. Ancak deprem anında olmuş olsaydı o zaman 'Tamam depremden oldu.' diyebilirdik. Ama depremden 20 gün sonra olduğu için bunu diyemiyoruz."
Deprem ya da artçı sarsıntıların obruk oluşumunu etkilemediğini iddia eden Arık, "Eğer obruk çökmeye hazırsa o zaman deprem bu çökme etkenlerinden birisi olabilir. Yani hazır obruk sarsıntıyla çökebilir. Dünyada benzer ilişkiler kurulan yerler var. Ama biz bu bölgedeki depremlerle obrukları genel olarak kıyasladık, çok belirgin bir ilişki kuramadık" diye konuştu.
Hacı Seyit Yaylası'nda yaşayan Mehmet Yapar da Karapınar'da her zaman böyle obrukların oluştuğunu belirterek, şimdi de komşusunun tarlasında büyük bir obruk oluştuğunu söyledi.
Konya Ovası'ndaki çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
MULTİMEDYA
Konya Ovası'ndaki çiftçilere 'Obrukları doldurmayın' uyarısı
25 Ocak, 13:19
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