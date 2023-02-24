https://sputniknews.com.tr/20230224/kizilay-baskani-kinik-ustunde-afad-yazan-cadirlarin-buyuk-bir-kismini-afada-biz-dikiyoruz-1067446105.html

Kızılay Başkanı Kınık: Üstünde AFAD yazan çadırların büyük bir kısmını AFAD’a biz dikiyoruz

Kızılay Başkanı Kınık: Üstünde AFAD yazan çadırların büyük bir kısmını AFAD’a biz dikiyoruz

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılay'a tepki gösterdiğini hatırlatan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T09:05+0300

2023-02-24T09:05+0300

2023-02-24T09:05+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kızılay

kerem kınık

abdulkadir selvi

deprem

çadır

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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"Kızılay Başkanı’na ‘1 tane çadır bile vermediniz mi?’ diye sordum" başlıklı yazısında "10 ilimizi yıkan depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bazı çevreler Kızılay’ı hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sert bir şekilde tepki gösterdiği Kızılay’a yönelik eleştirilere de duyarsız kalmadım. Tam aksine eleştirileri tek tek Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık’a sordum. “Bir tek çadır bile vermediniz mi?” diye sordum. Kerem Kınık, “İlk anda 54 bin çadır verdik” dedi. Şimdi sizi Kızılay Başkanı Kınık’la yaptığımız söyleşi ile başbaşa bırakıyorum" diyen Abdulkadir Selvi, soru ve cevapları şöyle aktardı:Sayın Başkan, şu anda neredesiniz?Kızılay, deprem bölgesinde hangi hizmetler veriyor?Kapasite olarak ne var?Kaç çadır verdiniz?Kızılay’ın bir tane bile çadırı yok deniliyor ama siz 54 bin çadır verdik diyorsunuz.Kızılay’a “Bir çadırın bile yok muydu?” diyenler oldu, deprem olduğunda ne kadar çadırınız vardı?Konteyner hizmetiniz oluyor mu?Sağlık hizmeti ne olarak ne yapıyorsunuz?Depremzedelere psikososyal destek veriliyor mu?Kızılay’ın aleyhindeki haberler sahadaki çalışmalarınızı etkiliyor mu?Kızılay’a yönelik eleştiriler insaf ölçülerini aşıyor mu?Ayrıca yemek hizmeti de veriyorsunuz değil mi?Olumsuz haberler Kızılay’a olan bağışları olumsuz yönde etkiyor mu?

https://sputniknews.com.tr/20230210/kilicdaroglu-kizilay-afad-islevsizlestirildi-1066849986.html

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kızılay, kerem kınık, abdulkadir selvi, deprem, çadır, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)