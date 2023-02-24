https://sputniknews.com.tr/20230224/kacuv-baskani-prof-yildiz-tedaviler-de-basari-orani-buyuk-oranda-artmakta-1067558363.html
KAÇUV Başkanı Prof. Yıldız: Tedaviler de başarı oranı büyük oranda artmakta
KAÇUV Başkanı Prof. Yıldız: Tedaviler de başarı oranı büyük oranda artmakta
KAÇUV Başkanı Prof. İnci Yıldız tedavide genellikle çok sayıda ilacın birlikte kullanıldığını belirterek, "Son yıllarda hedefe yönelik tedaviler de başarı... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T15:11+0300
2023-02-24T15:11+0300
2023-02-27T15:11+0300
yeni şeyler rehberi
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sağlık
kanser
araç
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KAÇUV Başkanı Prof. Yıldız: Tedaviler de başarı oranı büyük oranda artmakta
KAÇUV Başkanı Prof. Yıldız: Tedaviler de başarı oranı büyük oranda artmakta
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. İnci Yıldız, Tamamlıyo Sigorta Şirketinin Kurucu Ortağı Metin Öngüç, Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem ve Plodsi Teknoloji Şirketinin Kurucu Ortağı Koray Peközay konuk oldu.‘KAÇUV kurulduğu tarihten bu yana önemli faaliyetler yürütüyor'Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın kurulduğu günden bu güne kadar kanser tedavisi gören çocuklara verdiği destekleri anlatan Prof. İnci Yıldız, tedavilerin sürekliliğine vurgu yaptı. Prof. İnci Yıldız açıklamalarını şöyle sürdürdü:‘KAÇUV, kurulduğu tarihten bu yana kanser tedavisi gören çocuklara yönelik, tedavilerinin sürekliliğini sağlamak, psikososyal hizmetler sunmak ve uygun tedavi ortamı sağlamak gibi önemli faaliyetler yürütüyor. Vakfın en önemli hizmeti olan Aile Evleri’nde, çocuklar ve aileleri tedavi süreçleri boyunca ücretsiz olarak konaklayabiliyor. Bunun dışında, çocukların psikolojik, sosyal, fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam kalitelerini artıracak etkinlikler ve projeler yürüten KAÇUV, Umudum Eğitim Burs Programı ve Umutlu Kutu projesi gibi önemli çalışmalar da yürütüyor.’Tamamlıyo’nun yeni geliştirdiği platform: ‘Open Insurance Portal’Sigorta sektörünün gelişen teknoloji ile geleceğe yön verecek yeniliklere kapı aralayabileceğini belirten Metin Öngüç Tamamlıyo’nun yeni geliştirdiği ‘Open Insurance Portal’ı anlatarak şu açıklamaları yaptı:‘Open Insurance Portal, sigorta şirketlerinin ürün ve hizmetlerine daha pratik bir şekilde erişebilmeleri için geliştirdiğimiz bir platform. Buradaki API'ler sayesinde, geliştiriciler sigorta API'lerini diğer farklı uygulamalarla entegre edebiliyor. Müşterilere daha iyi hizmet sunmanın yanı sıra, sigorta ihtiyaçlarının da daha iyi anlaşılmasını mümkün hale getiriyor.’‘Siz hayatınıza odaklanın biz hayalinizi gerçekleştirelim’Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem şirketinin araç bulunurluğunun zor olduğu bugünlerde büyük satış oranı yakaladığını söyledi. Okan Erdem şu cümleleri kullandı:‘Otomobil almak ve satmak artık çok meşakkatli bir durum haline geldi. Biz istediğiniz renk, marka, model, donanımdaki aracı bulmayı taahhüt ediyor, elinizdeki aracın satışı için de tüm süreçleri üstleniyoruz. Hepimizin yoğun bir hayatı var ve hayalimizdeki otomobile ulaşmak eskisi kadar kolay değil. Bu yüzden tüketiciler için siz hayatınıza odaklanın, biz hayalinizi gerçekleştirelim diyerek yola çıktık. 2 ay içinde 40 adet otomobilin alım satımını gerçekleştirdik’‘Tek bir platform üzerinden harcamalarını yönetebiliyorlar’Türkiye ve dünyada bir ilk olan uygulama Plodsi Akıllı Plaka Uygulaması’nın otomobille ilgili tüm ihtiyaçlar tek noktadan takip ediliyor olduğunu anlatan Plodsi Teknoloji Şirketinin Kurucu Ortağı Koray Peközay şu açıklamaları yaptı:‘Plodsi Akıllı Plaka uygulaması, iOS ve Android telefonlara ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Kullanıcılar, telefon ekranında beliren ücreti onayladıktan sonra ödeme işlemi tamamlanıyor. Akıllı Plaka uygulamasıyla kullanıcılar, tek bir platform üzerinden akaryakıt, otopark, sigorta, yıkama, çekilen araç bildirimi ve profesyonel şoför gibi harcamalarını yönetebiliyorlar. Araç sahiplerinin kredi kartlarıyla entegre çalışan PlodsiAkıllı Plaka, yüzde 100 güvenli bir altyapıyla hizmet veriyor. Gelirlerinden karbon ayak izini ofsetlemeye bütçe ayırıyor.’
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radyo, sağlık, kanser, araç, аудио
radyo, sağlık, kanser, araç, аудио
KAÇUV Başkanı Prof. Yıldız: Tedaviler de başarı oranı büyük oranda artmakta
15:11 24.02.2023 (güncellendi: 15:11 27.02.2023) Abone ol
KAÇUV Başkanı Prof. İnci Yıldız tedavide genellikle çok sayıda ilacın birlikte kullanıldığını belirterek, "Son yıllarda hedefe yönelik tedaviler de başarı oranı büyük oranda artmaktadır" dedi.
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. İnci Yıldız, Tamamlıyo Sigorta Şirketinin Kurucu Ortağı Metin Öngüç, Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem ve Plodsi Teknoloji Şirketinin Kurucu Ortağı Koray Peközay konuk oldu.
‘KAÇUV kurulduğu tarihten bu yana önemli faaliyetler yürütüyor'
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın kurulduğu günden bu güne kadar kanser tedavisi gören çocuklara verdiği destekleri anlatan Prof. İnci Yıldız, tedavilerin sürekliliğine vurgu yaptı. Prof. İnci Yıldız açıklamalarını şöyle sürdürdü:
‘KAÇUV, kurulduğu tarihten bu yana kanser tedavisi gören çocuklara yönelik, tedavilerinin sürekliliğini sağlamak, psikososyal hizmetler sunmak ve uygun tedavi ortamı sağlamak gibi önemli faaliyetler yürütüyor. Vakfın en önemli hizmeti olan Aile Evleri’nde, çocuklar ve aileleri tedavi süreçleri boyunca ücretsiz olarak konaklayabiliyor. Bunun dışında, çocukların psikolojik, sosyal, fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam kalitelerini artıracak etkinlikler ve projeler yürüten KAÇUV, Umudum Eğitim Burs Programı ve Umutlu Kutu projesi gibi önemli çalışmalar da yürütüyor.’
Tamamlıyo’nun yeni geliştirdiği platform: ‘Open Insurance Portal’
Sigorta sektörünün gelişen teknoloji ile geleceğe yön verecek yeniliklere kapı aralayabileceğini belirten Metin Öngüç Tamamlıyo’nun yeni geliştirdiği ‘Open Insurance Portal’ı anlatarak şu açıklamaları yaptı:
‘Open Insurance Portal, sigorta şirketlerinin ürün ve hizmetlerine daha pratik bir şekilde erişebilmeleri için geliştirdiğimiz bir platform. Buradaki API'ler sayesinde, geliştiriciler sigorta API'lerini diğer farklı uygulamalarla entegre edebiliyor. Müşterilere daha iyi hizmet sunmanın yanı sıra, sigorta ihtiyaçlarının da daha iyi anlaşılmasını mümkün hale getiriyor.’
‘Siz hayatınıza odaklanın biz hayalinizi gerçekleştirelim’
Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem şirketinin araç bulunurluğunun zor olduğu bugünlerde büyük satış oranı yakaladığını söyledi. Okan Erdem şu cümleleri kullandı:
‘Otomobil almak ve satmak artık çok meşakkatli bir durum haline geldi. Biz istediğiniz renk, marka, model, donanımdaki aracı bulmayı taahhüt ediyor, elinizdeki aracın satışı için de tüm süreçleri üstleniyoruz. Hepimizin yoğun bir hayatı var ve hayalimizdeki otomobile ulaşmak eskisi kadar kolay değil. Bu yüzden tüketiciler için siz hayatınıza odaklanın, biz hayalinizi gerçekleştirelim diyerek yola çıktık. 2 ay içinde 40 adet otomobilin alım satımını gerçekleştirdik’
‘Tek bir platform üzerinden harcamalarını yönetebiliyorlar’
Türkiye ve dünyada bir ilk olan uygulama Plodsi Akıllı Plaka Uygulaması’nın otomobille ilgili tüm ihtiyaçlar tek noktadan takip ediliyor olduğunu anlatan Plodsi Teknoloji Şirketinin Kurucu Ortağı Koray Peközay şu açıklamaları yaptı:
‘Plodsi Akıllı Plaka uygulaması, iOS ve Android telefonlara ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Kullanıcılar, telefon ekranında beliren ücreti onayladıktan sonra ödeme işlemi tamamlanıyor. Akıllı Plaka uygulamasıyla kullanıcılar, tek bir platform üzerinden akaryakıt, otopark, sigorta, yıkama, çekilen araç bildirimi ve profesyonel şoför gibi harcamalarını yönetebiliyorlar. Araç sahiplerinin kredi kartlarıyla entegre çalışan PlodsiAkıllı Plaka, yüzde 100 güvenli bir altyapıyla hizmet veriyor. Gelirlerinden karbon ayak izini ofsetlemeye bütçe ayırıyor.’