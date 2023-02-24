Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230224/istanbula-ocak-ayinda-yaklasik-12-milyon-yabanci-turist-geldi-1067473037.html
İstanbul'a ocak ayında yaklaşık 1.2 milyon yabancı turist geldi
İstanbul'a ocak ayında yaklaşık 1.2 milyon yabancı turist geldi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ocak ayında kente gelen yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,31 artarak 1 milyon 189 bin 827'ye... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T19:51+0300
2023-02-24T19:52+0300
türkiye
istanbul
ali yerlikaya
turist
yabancı turist
yabancı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067453068_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e6d6f4d412c4984b1c67b583247d5086.jpg
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre 2023 yılının ilk ayında kente gelen yabancı turist sayısının geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,31 artarak 1 milyon 189 bin 827'e çıktığını belirtti.Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve Kuveyt'ten turist geldiğini kaydetti.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067453068_76:0:724:486_1920x0_80_0_0_74eebd5fbbcf3fe2ca622f2fcf9c7b26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, ali yerlikaya, turist, yabancı turist, yabancı
istanbul, ali yerlikaya, turist, yabancı turist, yabancı

İstanbul'a ocak ayında yaklaşık 1.2 milyon yabancı turist geldi

19:51 24.02.2023 (güncellendi: 19:52 24.02.2023)
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AA
Abone olTelegram
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ocak ayında kente gelen yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,31 artarak 1 milyon 189 bin 827'ye ulaştığını açıkladı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre 2023 yılının ilk ayında kente gelen yabancı turist sayısının geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,31 artarak 1 milyon 189 bin 827'e çıktığını belirtti.
Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve Kuveyt'ten turist geldiğini kaydetti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала