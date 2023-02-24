https://sputniknews.com.tr/20230224/istanbula-ocak-ayinda-yaklasik-12-milyon-yabanci-turist-geldi-1067473037.html
İstanbul'a ocak ayında yaklaşık 1.2 milyon yabancı turist geldi
İstanbul'a ocak ayında yaklaşık 1.2 milyon yabancı turist geldi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ocak ayında kente gelen yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,31 artarak 1 milyon 189 bin 827'ye... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T19:51+0300
2023-02-24T19:51+0300
2023-02-24T19:52+0300
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ali yerlikaya
turist
yabancı turist
yabancı
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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre 2023 yılının ilk ayında kente gelen yabancı turist sayısının geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,31 artarak 1 milyon 189 bin 827'e çıktığını belirtti.Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve Kuveyt'ten turist geldiğini kaydetti.
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istanbul, ali yerlikaya, turist, yabancı turist, yabancı
istanbul, ali yerlikaya, turist, yabancı turist, yabancı
İstanbul'a ocak ayında yaklaşık 1.2 milyon yabancı turist geldi
19:51 24.02.2023 (güncellendi: 19:52 24.02.2023) Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ocak ayında kente gelen yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,31 artarak 1 milyon 189 bin 827'ye ulaştığını açıkladı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre 2023 yılının ilk ayında kente gelen yabancı turist sayısının geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,31 artarak 1 milyon 189 bin 827'e çıktığını belirtti.
Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve Kuveyt'ten turist geldiğini kaydetti.