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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/ispartada-depremzedeleri-sahte-kiralik-ev-ilaniyla-dolandiran-supheli-tutuklandi-1067469257.html
Isparta'da depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandıran şüpheli tutuklandı
Isparta'da depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandıran şüpheli tutuklandı
Isparta'da depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-24T17:49+0300
isparta
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
depremzede
dolandırıcılık
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden sahte kiralık ev ilanı vererek depremzedeleri dolandıran şüpheli M.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.Ekiplerce şüpheli, kent merkezinde yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı
isparta
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isparta, depremzede, dolandırıcılık
isparta, depremzede, dolandırıcılık

Isparta'da depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandıran şüpheli tutuklandı

17:42 24.02.2023 (güncellendi: 17:49 24.02.2023)
© AAIsparta'da depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandıran şüpheli tutuklandı
Isparta'da depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandıran şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AA
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Isparta'da depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden sahte kiralık ev ilanı vererek depremzedeleri dolandıran şüpheli M.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce şüpheli, kent merkezinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı
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