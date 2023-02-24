https://sputniknews.com.tr/20230224/iskiden-kurak-gecen-kis-nedeniyle-istanbulda-su-tasarrufu-cagrisi-1067467455.html

İSKİ'den kurak geçen kış nedeniyle İstanbul'da 'su tasarrufu' çağrısı

İSKİ'den kurak geçen kış nedeniyle İstanbul'da 'su tasarrufu' çağrısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kurak geçen kış nedeniyle vatandaşlara suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T16:55+0300

2023-02-24T16:55+0300

2023-02-24T16:55+0300

yaşam

istanbul

su

baraj

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İSKİ'den yapılan açıklamada, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklığın etkilerini daha fazla hissettirdiği bugünlerde suyun tasarruflu kullanılmasının şart olduğu belirtildi.Kuraklığın, suyun tasarruflu ve verimli kullanılmasının önemini her geçen gün artırdığı vurgulanan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, ocak ayı verilerine göre de Türkiye birkaç bölge dışında aşırı kurak bir dönem yaşıyor. Su arzının devamlılığı için tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekiyor. Su dikkatli kullanıldığında aynı ihtiyaçlar çok daha az sarfiyatla giderilebiliyor." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, İSKİ'nin 2053 yılını hedef alan Su Master Plan çalışmalarının sürdürdüğü, bu plana uygun olarak gelecek yıllara yönelik yeni su kaynaklarının planlaması ve devreye alınmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği kaydedildi.İdarenin, kayıp, kaçak oranını düşürerek 2019 yılından bugüne kadar 60 milyon metreküpü kurtardığı ifade edilen açıklamada, geri kazanım suyu sayesinde de sadece 2022 yılında, 30 milyon metreküplük bir su tasarrufu sağladığına dikkat çekildi.Melen Sistemi'nden alınan suyu artırmak için çalışmalara başlandığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'16 milyon İstanbullunun su kullanım alışkanlarını değiştirmesi son derece önemli'Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, gerçekleştirilen tüm bu çalışmalara rağmen İstanbulluların da su tasarrufuna riayet etmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Son derece kurak bir dönemden geçildiğini bildiren Başa, "Meteorolojik verilere bakıldığında da bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yağışlı mevsimde olmamıza rağmen istenilen düzeyde bir yağış alamıyoruz. Kuraklık noktasında olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Biz İSKİ olarak baraj dışı kaynaklarımızla İstanbul’u susuz bırakmıyoruz ancak bu durumun sürdürülebilir olması hemşehrilerimizin suyu tasarruflu kullanmasına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

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istanbul, su, baraj