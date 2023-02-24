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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/hatayli-depremzede-iki-yil-once-koronadan-disari-cikamiyorduk-simdi-de-iceri-giremiyoruz-1067452665.html
Hataylı depremzede: İki yıl önce koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz
Hataylı depremzede: İki yıl önce koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da hayat çadır kentlerde devam ediyor. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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depremzede
hatay
çadır
türkiye
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Onlarca depremzede çadırlarda kalarak günlerini geçiriyor.Sputnik'e konuşan çadır kentlerdeki depremzedeler yaşadıklarını anlattı.‘’ Ne kıyafet alabildik ne başka şey alabildik. Evimiz bize düşman olmuş. Bundan iki yıl önce koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz. İşte dünyanın hali budur. Yakınlarımızdan enkaz altında kalanlar oldu. 13 gün sonra ölü olarak çıkardık.Hayat kalmadı, ev kalmadı, çadırda yaşıyoruz artık.’’
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Hataylı depremzede: İki yıl önce koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz
Hataylı depremzede: İki yıl önce koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz
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video, depremzede, hatay, çadır, türkiye, видео
video, depremzede, hatay, çadır, türkiye, видео

Hataylı depremzede: İki yıl önce koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz

12:02 24.02.2023
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Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da hayat çadır kentlerde devam ediyor.
Onlarca depremzede çadırlarda kalarak günlerini geçiriyor.

Sputnik'e konuşan çadır kentlerdeki depremzedeler yaşadıklarını anlattı.

‘’ Ne kıyafet alabildik ne başka şey alabildik. Evimiz bize düşman olmuş. Bundan iki yıl önce

koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz. İşte dünyanın hali budur.

Yakınlarımızdan enkaz altında kalanlar oldu. 13 gün sonra ölü olarak çıkardık.

Hayat kalmadı, ev kalmadı, çadırda yaşıyoruz artık.’’
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