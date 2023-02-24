https://sputniknews.com.tr/20230224/hatayli-depremzede-iki-yil-once-koronadan-disari-cikamiyorduk-simdi-de-iceri-giremiyoruz-1067452665.html
Hataylı depremzede: İki yıl önce koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz
Hataylı depremzede: İki yıl önce koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da hayat çadır kentlerde devam ediyor. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T12:02+0300
2023-02-24T12:02+0300
2023-02-24T12:02+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
depremzede
hatay
çadır
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067452309_0:68:1121:699_1920x0_80_0_0_f6e6511effa40a4829a4d408a7627dad.png
Onlarca depremzede çadırlarda kalarak günlerini geçiriyor.Sputnik'e konuşan çadır kentlerdeki depremzedeler yaşadıklarını anlattı.‘’ Ne kıyafet alabildik ne başka şey alabildik. Evimiz bize düşman olmuş. Bundan iki yıl önce koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz. İşte dünyanın hali budur. Yakınlarımızdan enkaz altında kalanlar oldu. 13 gün sonra ölü olarak çıkardık.Hayat kalmadı, ev kalmadı, çadırda yaşıyoruz artık.’’
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067452309_50:0:1071:766_1920x0_80_0_0_3f1fd14a4fc5dbf7019b66823eb29376.png
Hataylı depremzede: İki yıl önce koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz
Hataylı depremzede: İki yıl önce koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz
2023-02-24T12:02+0300
true
PT1M59S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, depremzede, hatay, çadır, türkiye, видео
video, depremzede, hatay, çadır, türkiye, видео
Hataylı depremzede: İki yıl önce koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz
Abone ol
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da hayat çadır kentlerde devam ediyor.
Onlarca depremzede çadırlarda kalarak günlerini geçiriyor.
Sputnik'e konuşan çadır kentlerdeki depremzedeler yaşadıklarını anlattı.
‘’ Ne kıyafet alabildik ne başka şey alabildik. Evimiz bize düşman olmuş. Bundan iki yıl önce
koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz. İşte dünyanın hali budur.
Yakınlarımızdan enkaz altında kalanlar oldu. 13 gün sonra ölü olarak çıkardık.
Hayat kalmadı, ev kalmadı, çadırda yaşıyoruz artık.’’