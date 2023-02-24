https://sputniknews.com.tr/20230224/hatayli-depremzede-iki-yil-once-koronadan-disari-cikamiyorduk-simdi-de-iceri-giremiyoruz-1067452665.html

Hataylı depremzede: İki yıl önce koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz

Hataylı depremzede: İki yıl önce koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da hayat çadır kentlerde devam ediyor. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T12:02+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

video

depremzede

hatay

çadır

türkiye

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Onlarca depremzede çadırlarda kalarak günlerini geçiriyor.Sputnik'e konuşan çadır kentlerdeki depremzedeler yaşadıklarını anlattı.‘’ Ne kıyafet alabildik ne başka şey alabildik. Evimiz bize düşman olmuş. Bundan iki yıl önce koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz. İşte dünyanın hali budur. Yakınlarımızdan enkaz altında kalanlar oldu. 13 gün sonra ölü olarak çıkardık.Hayat kalmadı, ev kalmadı, çadırda yaşıyoruz artık.’’

hatay

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Hataylı depremzede: İki yıl önce koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz Hataylı depremzede: İki yıl önce koronadan dışarı çıkamıyorduk, şimdi de içeri giremiyoruz 2023-02-24T12:02+0300 true PT1M59S

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video, depremzede, hatay, çadır, türkiye, видео