Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/hatay-havalimaninda-depremzedeler-icin-tahliye-ucuslari-devam-ediyor-1067472302.html
Hatay Havalimanı’nda depremzedeler için tahliye uçuşları devam ediyor
Hatay Havalimanı’nda depremzedeler için tahliye uçuşları devam ediyor
Kentten ayrılmayı bekleyen Hataylı depremzedeler Hatay Havalimanı’nda tahliye uçuşlarını sürdürüyor. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T19:20+0300
2023-02-24T19:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
hatay
türkiye
depremzede
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067471833_0:73:1091:687_1920x0_80_0_0_23b48338a51df32efa350ab68d145e32.png
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 20 Şubat’ta Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem, ardından da Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Depremler sonrası kentten ayrılmak isteyen Hataylı depremzedeler havalimanının bahçesinde sıra oldu. Uçuş saati gelen yolcuların tahliyesi sürüyor.
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Hatay Havalimanı’nda depremzedeler için tahliye uçuşları devam ediyor
Hatay Havalimanı’nda depremzedeler için tahliye uçuşları devam ediyor
2023-02-24T19:20+0300
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067471833_39:0:1052:760_1920x0_80_0_0_a9a43fdb6754ccf4397b84edf23e6b6d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, hatay, türkiye, depremzede, видео
video, hatay, türkiye, depremzede, видео

Hatay Havalimanı’nda depremzedeler için tahliye uçuşları devam ediyor

19:20 24.02.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Kentten ayrılmayı bekleyen Hataylı depremzedeler Hatay Havalimanı’nda tahliye uçuşlarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 20 Şubat’ta Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem, ardından da Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

Depremler sonrası kentten ayrılmak isteyen Hataylı depremzedeler havalimanının bahçesinde sıra oldu. Uçuş saati gelen yolcuların tahliyesi sürüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала