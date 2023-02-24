https://sputniknews.com.tr/20230224/hatay-havalimaninda-depremzedeler-icin-tahliye-ucuslari-devam-ediyor-1067472302.html
Hatay Havalimanı’nda depremzedeler için tahliye uçuşları devam ediyor
Hatay Havalimanı’nda depremzedeler için tahliye uçuşları devam ediyor
Kentten ayrılmayı bekleyen Hataylı depremzedeler Hatay Havalimanı’nda tahliye uçuşlarını sürdürüyor. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T19:20+0300
2023-02-24T19:20+0300
2023-02-24T19:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
hatay
türkiye
depremzede
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067471833_0:73:1091:687_1920x0_80_0_0_23b48338a51df32efa350ab68d145e32.png
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 20 Şubat’ta Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem, ardından da Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Depremler sonrası kentten ayrılmak isteyen Hataylı depremzedeler havalimanının bahçesinde sıra oldu. Uçuş saati gelen yolcuların tahliyesi sürüyor.
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067471833_39:0:1052:760_1920x0_80_0_0_a9a43fdb6754ccf4397b84edf23e6b6d.png
Hatay Havalimanı’nda depremzedeler için tahliye uçuşları devam ediyor
Hatay Havalimanı’nda depremzedeler için tahliye uçuşları devam ediyor
2023-02-24T19:20+0300
true
PT0M16S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, hatay, türkiye, depremzede, видео
video, hatay, türkiye, depremzede, видео
Hatay Havalimanı’nda depremzedeler için tahliye uçuşları devam ediyor
Abone ol
Kentten ayrılmayı bekleyen Hataylı depremzedeler Hatay Havalimanı’nda tahliye uçuşlarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 20 Şubat’ta Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem, ardından da Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.
Depremler sonrası kentten ayrılmak isteyen Hataylı depremzedeler havalimanının bahçesinde sıra oldu. Uçuş saati gelen yolcuların tahliyesi sürüyor.