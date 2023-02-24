https://sputniknews.com.tr/20230224/harvey-weinsteina-cinsel-saldiri-sucundan-16-yil-hapis-cezasi-1067451772.html
Harvey Weinstein'a cinsel saldırı suçundan 16 yıl hapis cezası daha
Harvey Weinstein'a cinsel saldırı suçundan 16 yıl hapis cezası daha
Amerikalı eski film yapımcısı Harvey Weinstein, Los Angeles mahkemesinden jürinin 2013 yılında İtalyan bir aktör ve modele tecavüz ve cinsel saldırıda... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T11:31+0300
2023-02-24T11:31+0300
2023-02-24T11:34+0300
dünya
harvey weinstein
los angeles
cinsel saldırı
abd
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Çok sayıda taciz ve cinsel saldırı suçlamalarına konu olan ve kamuoyunda 'Me Too' olarak bilinen kampanyanın muhattabı ABD'li eski film yapımcısı, 2013 yılında İtalyan bir aktör ve modele tecavüz ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunarak 16 yıl hapis cezası daha aldı.Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülen ve yargıç Lisa Lench'in baktığı davanın duruşmasında Weinstein, "Masum olduğumu iddia ediyorum. Jane Doe 1'e asla tecavüz etmedim ya da cinsel saldırıda bulunmadım" savunmasını yaptı.Weinstein'ı tecavüzle suçlayan kadının mahkeme salonunda hıçkırarak ağlaması dikkati çekti.'O geceden önce çok mutlu bir kadındım'Saldırıya uğradıktan sonra hissettiği acıyı anlatan aktör, "O geceden önce çok mutlu ve kendine güvenen bir kadındım. Kendime ve Tanrı ile olan ilişkime değer veriyordum" dedi.'Verilen zararı telafi edecek kadar uzun bir hapis cezası yok'Mahkemenin Jane Doe 1 adıyla kimliğini gizlediği aktör, "Geleceğim konusunda heyecanlıydım. Sanık bana vahşice saldırdıktan sonra her şey değişti. Verilen zararı telafi edecek kadar uzun bir hapis cezası yok" ifadelerini kullandı.ABD'de gerçek kimliği gizli tutulması gereken erkekler için John Doe, kadınlar için ise Jane Doe kullanılıyor.Lench, Weinstein'ın avukatlarının yeni bir duruşma talebini reddederek 16 yıl hapis cezası verdi.Söz konusu ceza, Weinstein'ın geçen yıllarda New York'ta aldığı yaklaşık 20 yıl hapis cezasına eklendi.Weinstein'ın New York'ta aldığı ceza, Kaliforniya'daki hapis cezasından önce infaz edilecek, ancak yeniden yargılanması ya da diğer sorunlar yakın zamanda oraya geri gönderilmesini engelleyebilir.Eski yapımcının 2039 yılında New York'ta şartlı tahliye hakkı bulunuyor.Weinstein, ayrıca 1996 yılında meydana gelen bir olay nedeniyle Londra'da da cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.
https://sputniknews.com.tr/20221220/harvey-weinstein-abddeki-ikinci-cinsel-istismar-davasinda-da-suclu-bulundu-1064776375.html
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harvey weinstein, los angeles, cinsel saldırı, abd
harvey weinstein, los angeles, cinsel saldırı, abd
Harvey Weinstein'a cinsel saldırı suçundan 16 yıl hapis cezası daha
11:31 24.02.2023 (güncellendi: 11:34 24.02.2023) Abone ol
Amerikalı eski film yapımcısı Harvey Weinstein, Los Angeles mahkemesinden jürinin 2013 yılında İtalyan bir aktör ve modele tecavüz ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulmasıyla 16 yıl hapis cezası daha aldı.
Çok sayıda taciz ve cinsel saldırı suçlamalarına konu olan ve kamuoyunda 'Me Too' olarak bilinen kampanyanın muhattabı ABD'li eski film yapımcısı, 2013 yılında İtalyan bir aktör ve modele tecavüz ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunarak 16 yıl hapis cezası daha aldı.
Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülen ve yargıç Lisa Lench'in baktığı davanın duruşmasında Weinstein, "Masum olduğumu iddia ediyorum. Jane Doe 1'e asla tecavüz etmedim ya da cinsel saldırıda bulunmadım" savunmasını yaptı.
Weinstein'ı tecavüzle suçlayan kadının mahkeme salonunda hıçkırarak ağlaması dikkati çekti.
'O geceden önce çok mutlu bir kadındım'
Saldırıya uğradıktan sonra hissettiği acıyı anlatan aktör, "O geceden önce çok mutlu ve kendine güvenen bir kadındım. Kendime ve Tanrı ile olan ilişkime değer veriyordum" dedi.
'Verilen zararı telafi edecek kadar uzun bir hapis cezası yok'
Mahkemenin Jane Doe 1 adıyla kimliğini gizlediği aktör, "Geleceğim konusunda heyecanlıydım. Sanık bana vahşice saldırdıktan sonra her şey değişti. Verilen zararı telafi edecek kadar uzun bir hapis cezası yok" ifadelerini kullandı.
ABD'de gerçek kimliği gizli tutulması gereken erkekler için John Doe, kadınlar için ise Jane Doe kullanılıyor.
Lench, Weinstein'ın avukatlarının yeni bir duruşma talebini reddederek 16 yıl hapis cezası verdi.
Söz konusu ceza, Weinstein'ın geçen yıllarda New York'ta aldığı yaklaşık 20 yıl hapis cezasına eklendi.
Weinstein'ın New York'ta aldığı ceza, Kaliforniya'daki hapis cezasından önce infaz edilecek, ancak yeniden yargılanması ya da diğer sorunlar yakın zamanda oraya geri gönderilmesini engelleyebilir.
Eski yapımcının 2039 yılında New York'ta şartlı tahliye hakkı bulunuyor.
Weinstein, ayrıca 1996 yılında meydana gelen bir olay nedeniyle Londra'da da cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.