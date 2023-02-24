Hande Fırat: AK Parti'de hedef, güvenli şehirleri 'Hemen şimdi' sloganıyla tüm Türkiye’ye yaymak

"Olası İstanbul depremi için hızlı bir çalışma başlatılması gündemde. Mikro şehirlerin kurulması konuşuluyor. Şile-Kandıra arası ile İzmit-Kandıra arasına depreme dirençli evlerin inşası ile ikişer milyonluk şehirlerin kurulması üzerinde duruluyor. Bu hatların aynı zamanda yeni yapılan Anadolu otoyoluna yakınlığı da avantaj olarak görülüyor. Ekonomik açıdan kritik sektörlerin de yine bu alanlara kaydırılması gündemde. 1999 Gölcük depreminde de görüldüğü gibi deprem açısından en tehlikeli hat E-5 Karayolu’nun etrafındaki alan. Bu nedenle bu hat üzerinde nüfus ve yerleşim alanlarının seyreltilmesi görüşü hâkim. Bu alanlar yeşil alan olarak dizayn edilecek."