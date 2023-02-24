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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/gaziantepin-nurdagi-ve-islahiye-ilcelerinde-855-konut-icin-ilk-kazma-vuruldu-1067454333.html
Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 855 konut için ilk kazma vuruldu
Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 855 konut için ilk kazma vuruldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T12:37+0300
2023-02-24T12:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
çevre ve şehircilik bakanlığı
murat kurum
gaziantep
nurdağı
islahiye
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Kurum, sosyal medya hesabından Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.Paylaşımında bölgedeki çalışmalara yönelik videoya da yer veren Kurum, "Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz, TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk." ifadelerini kullandı."Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Nurdağı ilçesindeki çalışmalar Bademli Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor.Zemin etüt çalışmaları tamamlanan alanda iş makineleriyle hafriyat işlemleri gerçekleştiriliyor.7 ayda tamamlanması hedefleniyorİnşaat firması yetkilisi Murat Ulusoy, AA muhabirine, depremler nedeniyle vatandaşlara başsağlığı ve Allah'tan sabırlar diledi.Ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini aktaran Ulusoy, Nurdağı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını söyledi.Ulusoy, burada (Nurdağı) 456 konutun inşa edileceğini ifade ederek, "Devletimizin emriyle şu an burada 24 bina yapıyoruz. İslahiye'de de 17 binanın temeline başlamış durumdayız. Şu anda zemin etütleri yapıldı. Biz hafriyat çalışmasına başladık. İnşallah önümüzdeki hafta temel atma yapılacak. Yine büyüklerimizin emriyle 7 ay gibi sürede bitirip teslim edeceğiz." diye konuştu.Bakan Kurum, deprem bölgesine inşa edilecek köy evlerini paylaştıÖte yandan Bakan Kurum, deprem bölgesine inşa edilecek köy evlerine ilişkin "Deprem bölgemizi ihya ve inşa sürecinde 73 bin 972 köy evi yapacağız. Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerimizi ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edeceğiz" bilgisini verdi.
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çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, gaziantep, nurdağı, islahiye
çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, gaziantep, nurdağı, islahiye

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 855 konut için ilk kazma vuruldu

12:37 24.02.2023 (güncellendi: 12:39 24.02.2023)
© AAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Paylaşımında bölgedeki çalışmalara yönelik videoya da yer veren Kurum, "Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz, TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk." ifadelerini kullandı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Nurdağı ilçesindeki çalışmalar Bademli Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor.
Zemin etüt çalışmaları tamamlanan alanda iş makineleriyle hafriyat işlemleri gerçekleştiriliyor.

7 ayda tamamlanması hedefleniyor

İnşaat firması yetkilisi Murat Ulusoy, AA muhabirine, depremler nedeniyle vatandaşlara başsağlığı ve Allah'tan sabırlar diledi.
Ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini aktaran Ulusoy, Nurdağı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını söyledi.
Ulusoy, burada (Nurdağı) 456 konutun inşa edileceğini ifade ederek, "Devletimizin emriyle şu an burada 24 bina yapıyoruz. İslahiye'de de 17 binanın temeline başlamış durumdayız. Şu anda zemin etütleri yapıldı. Biz hafriyat çalışmasına başladık. İnşallah önümüzdeki hafta temel atma yapılacak. Yine büyüklerimizin emriyle 7 ay gibi sürede bitirip teslim edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, deprem bölgesine inşa edilecek köy evlerini paylaştı

Öte yandan Bakan Kurum, deprem bölgesine inşa edilecek köy evlerine ilişkin "Deprem bölgemizi ihya ve inşa sürecinde 73 bin 972 köy evi yapacağız. Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerimizi ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edeceğiz" bilgisini verdi.
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