https://sputniknews.com.tr/20230224/fransiz-gazeteci-bocquet-ve-brezilyali-futbolcular-malcolm-ve-claudinhoa-rusya-vatandasligi-verildi-1067470959.html
Fransız gazeteci Bocquet ve Brezilyalı futbolcular Malcolm ve Claudinho’a Rusya vatandaşlığı verildi
Fransız gazeteci Bocquet ve Brezilyalı futbolcular Malcolm ve Claudinho’a Rusya vatandaşlığı verildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aralarında Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız asker Adrien Bocquet ve Brezilyalı futbolcular Malcolm ve... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T20:59+0300
2023-02-24T20:59+0300
2023-02-24T20:59+0300
rusya
vatandaşlık
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Bocquet, kendi ve çocuğunu korumak için Ocak ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a mektup yazarak vatandaşlık talebinde bulunmuştu.Brezilya asıllı futbolcular Malcolm ve Claudinho, Zenit St. Petersburg kulübünün formasını giyiyorlar.Aynı kararla 4 kişi Rusya vatandaşlığından çıkarıldı.
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rusya, vatandaşlık
Fransız gazeteci Bocquet ve Brezilyalı futbolcular Malcolm ve Claudinho’a Rusya vatandaşlığı verildi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aralarında Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız asker Adrien Bocquet ve Brezilyalı futbolcular Malcolm ve Claudinho’nun bulunduğu 34 kişiye vatandaşlığın verilmesiyle ilgili kararı imzaladı.
Bocquet, kendi ve çocuğunu korumak için Ocak ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a mektup yazarak vatandaşlık talebinde bulunmuştu.
Brezilya asıllı futbolcular Malcolm ve Claudinho, Zenit St. Petersburg kulübünün formasını giyiyorlar.
Aynı kararla 4 kişi Rusya vatandaşlığından çıkarıldı.