https://sputniknews.com.tr/20230224/fransiz-gazeteci-bocquet-ve-brezilyali-futbolcular-malcolm-ve-claudinhoa-rusya-vatandasligi-verildi-1067470959.html

Fransız gazeteci Bocquet ve Brezilyalı futbolcular Malcolm ve Claudinho’a Rusya vatandaşlığı verildi

Fransız gazeteci Bocquet ve Brezilyalı futbolcular Malcolm ve Claudinho’a Rusya vatandaşlığı verildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aralarında Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız asker Adrien Bocquet ve Brezilyalı futbolcular Malcolm ve... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T20:59+0300

2023-02-24T20:59+0300

2023-02-24T20:59+0300

rusya

vatandaşlık

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Bocquet, kendi ve çocuğunu korumak için Ocak ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a mektup yazarak vatandaşlık talebinde bulunmuştu.Brezilya asıllı futbolcular Malcolm ve Claudinho, Zenit St. Petersburg kulübünün formasını giyiyorlar.Aynı kararla 4 kişi Rusya vatandaşlığından çıkarıldı.

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