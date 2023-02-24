Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20230224/ehp-genel-baskani-ozturk-deprem-bakanligi-kurulsun-1067459903.html
EHP Genel Başkanı Öztürk: Deprem Bakanlığı kurulsun
EHP Genel Başkanı Öztürk: Deprem Bakanlığı kurulsun
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 13 milyon 500 bin kişi doğrudan etkilendi. EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T14:16+0300
2023-02-24T14:16+0300
seyir hali
radyo
emekçi hareket partisi (ehp)
hakan öztürk
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067459758_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_3cdacf4ab8ca4d32dde64f676ca1df06.jpg
EHP Genel Başkanı Öztürk: Deprem Bakanlığı kurulsun
EHP Genel Başkanı Öztürk: Deprem Bakanlığı kurulsun
Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk siyasiler tarafından sıklıkça dile getirilen ‘Kanal İstanbul’ projesini eleştirerek Türkiye’nin nüfus dağılımında dengeli olması gerektiğini savundu. Öztürk açıklamasında İstanbul’da bulunan sanayinin Anadolu’ya taşınması fikrini gündeme taşıyarak cümlelerini şöyle sürdürdü:“İstanbul’da hala ‘Kanal İstanbul’ projesi gündemde duruyor. Mantıklı bir devletin İstanbul’da nüfusu azaltması gerekirken biz orada daha da nüfusu yoğunlaştıracak projeleri konuşuyoruz. Nüfus dağılımının İstanbul’da yoğunlaşması olası İstanbul depreminin etkisini artıracaktır. Dolayısıyla nüfus dağılımının en büyük etkenlerinden birisi olan sanayinin İstanbul’dan Anadolu’ya taşınması elzemdir. Bu ölçüde yapılan yatırımların Trakya’ya ve Anadolu’ya yönlendirilmesi gereklidir.”Hakan Öztürk: Yurttaşların barınma ve yaşam hakları depremlerden önce güvence altına alınmalıdırHakan Öztürk Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hiçbir zaman unutmaması gerektiğini vurgulayarak bu konuda temel bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiği önerisini savundu. Hakan Öztürk açıklamalarında şu cümleleri kullandı:‘Bilim insanlarının ve meslek örgütlerinin bir araya gelerek oluşturacakları bir deprem kongresi çok gereklidir. Biz parti olarak diyoruz ki Deprem Bakanlığı kurulsun ve deprem konusunda bir temel yaklaşım geliştirilsin. Yurttaşların barınma ve yaşam hakları depremler yaşanmadan önce güvence altına alınsın. Biz deprem olduktan sonra ne yapılması gerektiğinin konuşulmasını yanlış buluyoruz. Doğru yasalar çıkarılır ve uygulamaya konulursa bu tarz büyük yıkımlardan halkımız kurtulmuş olacaktır.’
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067459758_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_3feb40e6e052d23faeb2d1db1eae0b2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, emekçi hareket partisi (ehp), hakan öztürk, deprem, аудио
radyo, emekçi hareket partisi (ehp), hakan öztürk, deprem, аудио

EHP Genel Başkanı Öztürk: Deprem Bakanlığı kurulsun

14:16 24.02.2023
SEYİR HALİ
EHP Genel Başkanı Öztürk: Deprem Bakanlığı kurulsun
Abone olTelegram
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 13 milyon 500 bin kişi doğrudan etkilendi. EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, ‘Deprem konusunda bir temel yaklaşım geliştirilmeli’ diyerek partisinin deprem konusundaki önerilerini dile getirdi.
Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk siyasiler tarafından sıklıkça dile getirilen ‘Kanal İstanbul’ projesini eleştirerek Türkiye’nin nüfus dağılımında dengeli olması gerektiğini savundu. Öztürk açıklamasında İstanbul’da bulunan sanayinin Anadolu’ya taşınması fikrini gündeme taşıyarak cümlelerini şöyle sürdürdü:
“İstanbul’da hala ‘Kanal İstanbul’ projesi gündemde duruyor. Mantıklı bir devletin İstanbul’da nüfusu azaltması gerekirken biz orada daha da nüfusu yoğunlaştıracak projeleri konuşuyoruz. Nüfus dağılımının İstanbul’da yoğunlaşması olası İstanbul depreminin etkisini artıracaktır. Dolayısıyla nüfus dağılımının en büyük etkenlerinden birisi olan sanayinin İstanbul’dan Anadolu’ya taşınması elzemdir. Bu ölçüde yapılan yatırımların Trakya’ya ve Anadolu’ya yönlendirilmesi gereklidir.”

Hakan Öztürk: Yurttaşların barınma ve yaşam hakları depremlerden önce güvence altına alınmalıdır

Hakan Öztürk Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hiçbir zaman unutmaması gerektiğini vurgulayarak bu konuda temel bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiği önerisini savundu. Hakan Öztürk açıklamalarında şu cümleleri kullandı:
‘Bilim insanlarının ve meslek örgütlerinin bir araya gelerek oluşturacakları bir deprem kongresi çok gereklidir. Biz parti olarak diyoruz ki Deprem Bakanlığı kurulsun ve deprem konusunda bir temel yaklaşım geliştirilsin. Yurttaşların barınma ve yaşam hakları depremler yaşanmadan önce güvence altına alınsın. Biz deprem olduktan sonra ne yapılması gerektiğinin konuşulmasını yanlış buluyoruz. Doğru yasalar çıkarılır ve uygulamaya konulursa bu tarz büyük yıkımlardan halkımız kurtulmuş olacaktır.’
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала