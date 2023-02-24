https://sputniknews.com.tr/20230224/ehp-genel-baskani-ozturk-deprem-bakanligi-kurulsun-1067459903.html
EHP Genel Başkanı Öztürk: Deprem Bakanlığı kurulsun
EHP Genel Başkanı Öztürk: Deprem Bakanlığı kurulsun
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 13 milyon 500 bin kişi doğrudan etkilendi. EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T14:16+0300
2023-02-24T14:16+0300
2023-02-24T14:16+0300
seyir hali
radyo
emekçi hareket partisi (ehp)
hakan öztürk
deprem
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EHP Genel Başkanı Öztürk: Deprem Bakanlığı kurulsun
EHP Genel Başkanı Öztürk: Deprem Bakanlığı kurulsun
Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk siyasiler tarafından sıklıkça dile getirilen ‘Kanal İstanbul’ projesini eleştirerek Türkiye’nin nüfus dağılımında dengeli olması gerektiğini savundu. Öztürk açıklamasında İstanbul’da bulunan sanayinin Anadolu’ya taşınması fikrini gündeme taşıyarak cümlelerini şöyle sürdürdü:“İstanbul’da hala ‘Kanal İstanbul’ projesi gündemde duruyor. Mantıklı bir devletin İstanbul’da nüfusu azaltması gerekirken biz orada daha da nüfusu yoğunlaştıracak projeleri konuşuyoruz. Nüfus dağılımının İstanbul’da yoğunlaşması olası İstanbul depreminin etkisini artıracaktır. Dolayısıyla nüfus dağılımının en büyük etkenlerinden birisi olan sanayinin İstanbul’dan Anadolu’ya taşınması elzemdir. Bu ölçüde yapılan yatırımların Trakya’ya ve Anadolu’ya yönlendirilmesi gereklidir.”Hakan Öztürk: Yurttaşların barınma ve yaşam hakları depremlerden önce güvence altına alınmalıdırHakan Öztürk Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hiçbir zaman unutmaması gerektiğini vurgulayarak bu konuda temel bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiği önerisini savundu. Hakan Öztürk açıklamalarında şu cümleleri kullandı:‘Bilim insanlarının ve meslek örgütlerinin bir araya gelerek oluşturacakları bir deprem kongresi çok gereklidir. Biz parti olarak diyoruz ki Deprem Bakanlığı kurulsun ve deprem konusunda bir temel yaklaşım geliştirilsin. Yurttaşların barınma ve yaşam hakları depremler yaşanmadan önce güvence altına alınsın. Biz deprem olduktan sonra ne yapılması gerektiğinin konuşulmasını yanlış buluyoruz. Doğru yasalar çıkarılır ve uygulamaya konulursa bu tarz büyük yıkımlardan halkımız kurtulmuş olacaktır.’
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Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
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radyo, emekçi hareket partisi (ehp), hakan öztürk, deprem, аудио
radyo, emekçi hareket partisi (ehp), hakan öztürk, deprem, аудио
EHP Genel Başkanı Öztürk: Deprem Bakanlığı kurulsun
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 13 milyon 500 bin kişi doğrudan etkilendi. EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, ‘Deprem konusunda bir temel yaklaşım geliştirilmeli’ diyerek partisinin deprem konusundaki önerilerini dile getirdi.
Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk siyasiler tarafından sıklıkça dile getirilen ‘Kanal İstanbul’ projesini eleştirerek Türkiye’nin nüfus dağılımında dengeli olması gerektiğini savundu. Öztürk açıklamasında İstanbul’da bulunan sanayinin Anadolu’ya taşınması fikrini gündeme taşıyarak cümlelerini şöyle sürdürdü:
“İstanbul’da hala ‘Kanal İstanbul’ projesi gündemde duruyor. Mantıklı bir devletin İstanbul’da nüfusu azaltması gerekirken biz orada daha da nüfusu yoğunlaştıracak projeleri konuşuyoruz. Nüfus dağılımının İstanbul’da yoğunlaşması olası İstanbul depreminin etkisini artıracaktır. Dolayısıyla nüfus dağılımının en büyük etkenlerinden birisi olan sanayinin İstanbul’dan Anadolu’ya taşınması elzemdir. Bu ölçüde yapılan yatırımların Trakya’ya ve Anadolu’ya yönlendirilmesi gereklidir.”
Hakan Öztürk: Yurttaşların barınma ve yaşam hakları depremlerden önce güvence altına alınmalıdır
Hakan Öztürk Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hiçbir zaman unutmaması gerektiğini vurgulayarak bu konuda temel bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiği önerisini savundu. Hakan Öztürk açıklamalarında şu cümleleri kullandı:
‘Bilim insanlarının ve meslek örgütlerinin bir araya gelerek oluşturacakları bir deprem kongresi çok gereklidir. Biz parti olarak diyoruz ki Deprem Bakanlığı kurulsun ve deprem konusunda bir temel yaklaşım geliştirilsin. Yurttaşların barınma ve yaşam hakları depremler yaşanmadan önce güvence altına alınsın. Biz deprem olduktan sonra ne yapılması gerektiğinin konuşulmasını yanlış buluyoruz. Doğru yasalar çıkarılır ve uygulamaya konulursa bu tarz büyük yıkımlardan halkımız kurtulmuş olacaktır.’