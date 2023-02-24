https://sputniknews.com.tr/20230224/ehp-genel-baskani-ozturk-deprem-bakanligi-kurulsun-1067459903.html

EHP Genel Başkanı Öztürk: Deprem Bakanlığı kurulsun

EHP Genel Başkanı Öztürk: Deprem Bakanlığı kurulsun

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 13 milyon 500 bin kişi doğrudan etkilendi. EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T14:16+0300

2023-02-24T14:16+0300

2023-02-24T14:16+0300

seyir hali

radyo

emekçi hareket partisi (ehp)

hakan öztürk

deprem

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EHP Genel Başkanı Öztürk: Deprem Bakanlığı kurulsun EHP Genel Başkanı Öztürk: Deprem Bakanlığı kurulsun

Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk siyasiler tarafından sıklıkça dile getirilen ‘Kanal İstanbul’ projesini eleştirerek Türkiye’nin nüfus dağılımında dengeli olması gerektiğini savundu. Öztürk açıklamasında İstanbul’da bulunan sanayinin Anadolu’ya taşınması fikrini gündeme taşıyarak cümlelerini şöyle sürdürdü:“İstanbul’da hala ‘Kanal İstanbul’ projesi gündemde duruyor. Mantıklı bir devletin İstanbul’da nüfusu azaltması gerekirken biz orada daha da nüfusu yoğunlaştıracak projeleri konuşuyoruz. Nüfus dağılımının İstanbul’da yoğunlaşması olası İstanbul depreminin etkisini artıracaktır. Dolayısıyla nüfus dağılımının en büyük etkenlerinden birisi olan sanayinin İstanbul’dan Anadolu’ya taşınması elzemdir. Bu ölçüde yapılan yatırımların Trakya’ya ve Anadolu’ya yönlendirilmesi gereklidir.”Hakan Öztürk: Yurttaşların barınma ve yaşam hakları depremlerden önce güvence altına alınmalıdırHakan Öztürk Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hiçbir zaman unutmaması gerektiğini vurgulayarak bu konuda temel bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiği önerisini savundu. Hakan Öztürk açıklamalarında şu cümleleri kullandı:‘Bilim insanlarının ve meslek örgütlerinin bir araya gelerek oluşturacakları bir deprem kongresi çok gereklidir. Biz parti olarak diyoruz ki Deprem Bakanlığı kurulsun ve deprem konusunda bir temel yaklaşım geliştirilsin. Yurttaşların barınma ve yaşam hakları depremler yaşanmadan önce güvence altına alınsın. Biz deprem olduktan sonra ne yapılması gerektiğinin konuşulmasını yanlış buluyoruz. Doğru yasalar çıkarılır ve uygulamaya konulursa bu tarz büyük yıkımlardan halkımız kurtulmuş olacaktır.’

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2023

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radyo, emekçi hareket partisi (ehp), hakan öztürk, deprem, аудио