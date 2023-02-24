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https://sputniknews.com.tr/20230224/duzce-ovasi-sisle-kaplandi-1067451388.html
Düzce Ovası sisle kaplandı
Düzce Ovası sisle kaplandı
Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği ovaya, sabah saatlerinde sis bastırdı. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
düzce
sis
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D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde de sis etkisini gösterdi.Karayolları ekipleri, trafik işaretçileriyle sürücülerin kontrollü seyretmesini sağlıyor.Dağların eteklerinde oluşan ve adeta sis denizini andıran manzara, dronla havadan görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230131/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-sis-nedeniyle-cift-yonlu-durduruldu-1066379517.html
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türkiye, düzce, sis
türkiye, düzce, sis

Düzce Ovası sisle kaplandı

11:27 24.02.2023
© İHADüzce Ovası sisle kaplandı
Düzce Ovası sisle kaplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© İHA
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Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği ovaya, sabah saatlerinde sis bastırdı.
D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde de sis etkisini gösterdi.
Karayolları ekipleri, trafik işaretçileriyle sürücülerin kontrollü seyretmesini sağlıyor.
Dağların eteklerinde oluşan ve adeta sis denizini andıran manzara, dronla havadan görüntülendi.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü durduruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
YAŞAM
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü durduruldu
31 Ocak, 07:57
Türkiye
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