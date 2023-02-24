https://sputniknews.com.tr/20230224/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067446508.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 18.8800 liradan, euro 20.0080 liradan güne başladı. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T09:11+0300

2023-02-24T09:11+0300

2023-02-24T09:11+0300

ekonomi

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bist-100

brent petrolün varil fiyatı

brent petrol

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Serbest piyasada 18.8780 liradan alınan dolar 18.8800 liradan satılıyor. 20.0060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20.0080 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 18.8730 lira, avronun satış fiyatı ise 20.0150 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 107 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 793 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 154 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1825 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 82.84 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.84 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.086 puandan başladı.

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