Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230224/disisleri-bakanligindan-ukrayna-aciklamasi-1067471670.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna krizine ilişkin yapılan açıklamada, "Savaşın, müzakereler yoluyla adil ve kalıcı bir şekilde bir an önce sona erdirilmesi... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T19:14+0300
2023-02-24T19:14+0300
ukrayna krizi
dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/11/1054800852_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_14a543110d30f83b6350bdb5b1b10d42.jpg
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizine ilişkin yazılı bir açıklama yayımaldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/11/1054800852_76:0:623:410_1920x0_80_0_0_625d92b2b93e57cdf3bacf852ab11bda.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dışişleri bakanlığı
dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması

19:14 24.02.2023
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© DHA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna krizine ilişkin yapılan açıklamada, "Savaşın, müzakereler yoluyla adil ve kalıcı bir şekilde bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini her platformda vurguluyoruz. İstanbul Tahıl Anlaşması dahil benzer girişimlerle çözüme yönelik çabalara destek oluyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizine ilişkin yazılı bir açıklama yayımaldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Tüm girişimlerimize rağmen, Ukrayna’da bundan tam bir yıl önce bugün başlayan savaş halen devam ediyor.
Maalesef bu savaşın ağır maliyeti, sadece iki ülkede değil tüm dünyada olumsuz şekilde hissediliyor.
Savaşın, müzakereler yoluyla adil ve kalıcı bir şekilde bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini her platformda vurguluyoruz. İstanbul Tahıl Anlaşması dahil benzer girişimlerle çözüme yönelik çabalara destek oluyoruz.
Baştan beri reddettiğimiz bu savaşın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tesis edecek şekilde sona ermesi için her türlü destek ve çabayı sürdürmeye devam edeceğiz.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала