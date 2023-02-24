Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması

Tüm girişimlerimize rağmen, Ukrayna’da bundan tam bir yıl önce bugün başlayan savaş halen devam ediyor. Tüm girişimlerimize rağmen, Ukrayna’da bundan tam bir yıl önce bugün başlayan savaş halen devam ediyor.

Maalesef bu savaşın ağır maliyeti, sadece iki ülkede değil tüm dünyada olumsuz şekilde hissediliyor. Maalesef bu savaşın ağır maliyeti, sadece iki ülkede değil tüm dünyada olumsuz şekilde hissediliyor.

Savaşın, müzakereler yoluyla adil ve kalıcı bir şekilde bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini her platformda vurguluyoruz. İstanbul Tahıl Anlaşması dahil benzer girişimlerle çözüme yönelik çabalara destek oluyoruz. Savaşın, müzakereler yoluyla adil ve kalıcı bir şekilde bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini her platformda vurguluyoruz. İstanbul Tahıl Anlaşması dahil benzer girişimlerle çözüme yönelik çabalara destek oluyoruz.