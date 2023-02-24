Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna krizine ilişkin yapılan açıklamada, "Savaşın, müzakereler yoluyla adil ve kalıcı bir şekilde bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini her platformda vurguluyoruz. İstanbul Tahıl Anlaşması dahil benzer girişimlerle çözüme yönelik çabalara destek oluyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizine ilişkin yazılı bir açıklama yayımaldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Tüm girişimlerimize rağmen, Ukrayna’da bundan tam bir yıl önce bugün başlayan savaş halen devam ediyor.
Maalesef bu savaşın ağır maliyeti, sadece iki ülkede değil tüm dünyada olumsuz şekilde hissediliyor.
Savaşın, müzakereler yoluyla adil ve kalıcı bir şekilde bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini her platformda vurguluyoruz. İstanbul Tahıl Anlaşması dahil benzer girişimlerle çözüme yönelik çabalara destek oluyoruz.
Baştan beri reddettiğimiz bu savaşın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tesis edecek şekilde sona ermesi için her türlü destek ve çabayı sürdürmeye devam edeceğiz.
Ukrayna Savaşının Birinci Yılı Hk. https://t.co/7Gce2WWVKD pic.twitter.com/jAyff4NHPL— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 24, 2023