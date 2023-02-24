https://sputniknews.com.tr/20230224/depremzede-cocuklarin-kuran-kursuna-yerlestirildigi-iddialarina-sakarya-muftulugunden-yalanlama-1067448546.html

Depremzede çocukların Kur'an kursuna yerleştirildiği iddialarına Sakarya Müftülüğü'nden yalanlama

Depremzede çocukların Kur'an kursuna yerleştirildiği iddialarına Sakarya Müftülüğü'nden yalanlama

Sakarya Müftülüğü, deprem bölgelerinden Sakarya’ya gelen 9 çocuğun Kur’an Kursu’na yerleştirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Kur’an... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T10:25+0300

2023-02-24T10:25+0300

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deprem

depremzede

sakarya

müftülük

çocuk

kuran kursu

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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Deprem bölgesinden gelen 9 çocuğun Adapazarı İlçe Müftülüğüne bağlı Hanife Akın Kur’an Kursu’na yerleştirildiği iddialarına yönelik Sakarya Müftülüğünden açıklama geldi. Kursta deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğun bulanmadığı ifade edildi. Sakarya İl Müftülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün bazı internet haber sitelerinde deprem bölgesinden gelen 9 çocuğun Adapazarı İlçe Müftülüğümüze bağlı Hanife Akın Kur’an Kursu’na yerleştirildiği iddia edilmiştir. Hanife Akın Kur’an Kursumuzda deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğumuz bulunmamaktadır” denildi.

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deprem, depremzede, sakarya, müftülük, çocuk, kuran kursu