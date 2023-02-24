https://sputniknews.com.tr/20230224/depremzede-cocuklarin-kuran-kursuna-yerlestirildigi-iddialarina-sakarya-muftulugunden-yalanlama-1067448546.html
Depremzede çocukların Kur'an kursuna yerleştirildiği iddialarına Sakarya Müftülüğü'nden yalanlama
Depremzede çocukların Kur'an kursuna yerleştirildiği iddialarına Sakarya Müftülüğü'nden yalanlama
Sakarya Müftülüğü, deprem bölgelerinden Sakarya’ya gelen 9 çocuğun Kur’an Kursu’na yerleştirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Kur’an... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T10:25+0300
2023-02-24T10:25+0300
2023-02-24T10:42+0300
deprem
depremzede
sakarya
müftülük
çocuk
kuran kursu
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Deprem bölgesinden gelen 9 çocuğun Adapazarı İlçe Müftülüğüne bağlı Hanife Akın Kur’an Kursu’na yerleştirildiği iddialarına yönelik Sakarya Müftülüğünden açıklama geldi. Kursta deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğun bulanmadığı ifade edildi. Sakarya İl Müftülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün bazı internet haber sitelerinde deprem bölgesinden gelen 9 çocuğun Adapazarı İlçe Müftülüğümüze bağlı Hanife Akın Kur’an Kursu’na yerleştirildiği iddia edilmiştir. Hanife Akın Kur’an Kursumuzda deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğumuz bulunmamaktadır” denildi.
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deprem, depremzede, sakarya, müftülük, çocuk, kuran kursu
deprem, depremzede, sakarya, müftülük, çocuk, kuran kursu
Depremzede çocukların Kur'an kursuna yerleştirildiği iddialarına Sakarya Müftülüğü'nden yalanlama
10:25 24.02.2023 (güncellendi: 10:42 24.02.2023) Abone ol
Sakarya Müftülüğü, deprem bölgelerinden Sakarya’ya gelen 9 çocuğun Kur’an Kursu’na yerleştirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Kur’an Kursumuzda deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğumuz bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.
Deprem bölgesinden gelen 9 çocuğun Adapazarı İlçe Müftülüğüne bağlı Hanife Akın Kur’an Kursu’na yerleştirildiği iddialarına yönelik Sakarya Müftülüğünden açıklama geldi. Kursta deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğun bulanmadığı ifade edildi.
Sakarya İl Müftülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün bazı internet haber sitelerinde deprem bölgesinden gelen 9 çocuğun Adapazarı İlçe Müftülüğümüze bağlı Hanife Akın Kur’an Kursu’na yerleştirildiği iddia edilmiştir. Hanife Akın Kur’an Kursumuzda deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğumuz bulunmamaktadır” denildi.