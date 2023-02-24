https://sputniknews.com.tr/20230224/depremlerin-ardindan-antakyada-dagdan-kopan-kayalar-evlere-zarar-verdi-1067454488.html

Depremlerin ardından: Antakya’da dağdan kopan kayalar evlere zarar verdi

Depremlerin ardından: Antakya’da dağdan kopan kayalar evlere zarar verdi

Türkiye’nin pek çok ilinde on binlerce can kaybına ve büyük hasara yol açan depremlerin ardından Antakya’da dağdan yuvarlanan kaya parçaları bölgedeki evlere... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T12:37+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

video

deprem

antakya

depremzede

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem ve bunun ardından Hatay’daki 6.4 büyüklüğündeki depremin sonrasında Antakya’da dağdan düşen kaya parçaları bölgedeki evlere zarar verdi.Olay sonrası evleri zarar gören ilçe sakinlerinden biri yaşadıklarını Sputnik’e anlattı.‘’ Yukarıdan gelen taşların hepsi evlerin üstüne düştü, cenazeler var burada. Gece ilk depremde oldu bu olay. Evde kalamıyoruz. Çadır arıyoruz kalmak için. Çadır sıkıntımız var.’’

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Depremlerin ardından: Antakya’da dağdan kopan kayalar evlere zarar verdi Depremlerin ardından: Antakya’da dağdan kopan kayalar evlere zarar verdi 2023-02-24T12:37+0300 true PT1M07S

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