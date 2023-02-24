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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/depremlerin-ardindan-antakyada-dagdan-kopan-kayalar-evlere-zarar-verdi-1067454488.html
Depremlerin ardından: Antakya’da dağdan kopan kayalar evlere zarar verdi
Depremlerin ardından: Antakya’da dağdan kopan kayalar evlere zarar verdi
Türkiye’nin pek çok ilinde on binlerce can kaybına ve büyük hasara yol açan depremlerin ardından Antakya’da dağdan yuvarlanan kaya parçaları bölgedeki evlere... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T12:37+0300
2023-02-24T12:37+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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deprem
antakya
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem ve bunun ardından Hatay’daki 6.4 büyüklüğündeki depremin sonrasında Antakya’da dağdan düşen kaya parçaları bölgedeki evlere zarar verdi.Olay sonrası evleri zarar gören ilçe sakinlerinden biri yaşadıklarını Sputnik’e anlattı.‘’ Yukarıdan gelen taşların hepsi evlerin üstüne düştü, cenazeler var burada. Gece ilk depremde oldu bu olay. Evde kalamıyoruz. Çadır arıyoruz kalmak için. Çadır sıkıntımız var.’’
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Depremlerin ardından: Antakya’da dağdan kopan kayalar evlere zarar verdi
Depremlerin ardından: Antakya’da dağdan kopan kayalar evlere zarar verdi
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video, deprem, antakya, depremzede, видео
video, deprem, antakya, depremzede, видео

Depremlerin ardından: Antakya’da dağdan kopan kayalar evlere zarar verdi

12:37 24.02.2023
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Türkiye’nin pek çok ilinde on binlerce can kaybına ve büyük hasara yol açan depremlerin ardından Antakya’da dağdan yuvarlanan kaya parçaları bölgedeki evlere hasar verdi.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem ve bunun ardından Hatay’daki 6.4
büyüklüğündeki depremin sonrasında Antakya’da dağdan düşen kaya parçaları bölgedeki evlere zarar verdi.
Olay sonrası evleri zarar gören ilçe sakinlerinden biri yaşadıklarını Sputnik’e anlattı.
‘’ Yukarıdan gelen taşların hepsi evlerin üstüne düştü, cenazeler var burada. Gece ilk depremde oldu bu olay. Evde kalamıyoruz. Çadır arıyoruz kalmak için. Çadır sıkıntımız var.’’
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