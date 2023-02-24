https://sputniknews.com.tr/20230224/depremin-vurdugu-malatyada-heyelan-bir-mezrayi-yuttu-1067447596.html

Depremin vurduğu Malatya’da heyelan bir mezrayı yuttu

Depremin vurduğu Malatya’da heyelan bir mezrayı yuttu

Depremin en şiddetli hissedildiği Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde heyelan meydana geldi. İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, mahalleye bağlı 15 haneden... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T09:51+0300

2023-02-24T09:51+0300

2023-02-24T09:51+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

malatya

heyelan

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Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin en şiddetli hissedildiği Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde heyelan meydana geldi. Olay, dün ilçeye bağlı Karanlıkdere Mahallesi İncirli sokakta (mezra) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 haneden oluşan İncirli sokağı ‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen depremlerde büyük hasar aldı. Artçı depremlerin devam ettiği bölgede heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası 5 ev, araba, traktör ve yaklaşık 200 küçükbaş hayvanın toprak altında kaldığı bildirildi. Olay sonrası bölgeye geçen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, en büyük tesellinin can kaybının olmaması olduğunu kaydetti.'Evler tamamen yok olmuş'Meydana gelen deprem ve akabinde yaşanan heyelanla birlikte bir mezranın yok olduğunu dile getiren Başkan Zelyurt, “6 Şubat’ta meydana gelen depremin en şiddetli etkilerini hissedildiği Karanlıkdere Mahallesi’ndeyiz. Şuanda göründüğü gibi, 15 haneden oluşan incirli sokakta hiçbir ev kalmamıştır. Tamamen yıkılmış ve toprakla birlikte aşağı doğru heyelanla birlikte kayarak yok olmuştur. Alttaki traktörlerin, arabaların hiçbiri görünmüyor. Evler tamamen yok olmuş. Toprak kaymış ve yol tamamen kapanmış durumda. Ayrıca bu mahallemiz, eski adıyla birçok mezradan oluşmaktadır. Özellikle Göcük ve Karacaoğlu dışındaki kalan diğer mezralarımız ile Kilise ve Narlı mezralarımızdaki sokaklarımızda aynı şekilde göçükler var. Ama en şiddetli etkinin hissedildiği yer, incirli sokak. Depremin ne kadar şiddetli bir etkisinin olduğunu burada görüyoruz. Evler, bir mezramız tamamen yok olmuş durumdadır. Burada şükrettiğimi tek bir konu var, can kaybımızın olmamasıdır” dedi.

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