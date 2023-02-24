Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/depremin-19-gununde-sputnik-kamerasi-samandagdaki-yikim-goruntuledi-1067455276.html
Depremin 19. gününde Sputnik kamerası Samandağ’daki yıkım görüntüledi
Depremin 19. gününde Sputnik kamerası Samandağ’daki yıkım görüntüledi
7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin sonrasında merkezi Defne ve Samandağ olan 2 deprem daha atlatan Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşanan yıkımı Sputnik kamerası... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T12:48+0300
2023-02-24T12:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
samandağ
hatay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067455085_0:64:1124:696_1920x0_80_0_0_eb2c005ff3942035f0b963f5c7c66ef4.png
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından 20 Şubat’ta yıkıma sebep olan 2 deprem daha yaşayan Hatay’ın Samandağ ilçesinde ağır hasarlı olan binalarda enkaz çalışmaları devam ediyor.Aynı zamanda teknik ekipler yıkılan binalarda hasar tespiti çalışması da gerçekleştiriyor.Sputnik’in görüntülediği Samandağ’da cadde boyunca binaların bir kısmının moloz yığınına dönüştüğü bir kısmının ise büyük hasar alarak yıkılmayı beklediği görülüyor.
samandağ
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Depremin 19. gününde Sputnik kamerası Samandağ’daki yıkım görüntüledi
Depremin 19. gününde Sputnik kamerası Samandağ’daki yıkım görüntüledi
2023-02-24T12:48+0300
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067455085_56:0:1068:759_1920x0_80_0_0_4a2094234fe84fa257d35a8be1064258.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, deprem, samandağ, hatay, видео
video, deprem, samandağ, hatay, видео

Depremin 19. gününde Sputnik kamerası Samandağ’daki yıkım görüntüledi

12:48 24.02.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin sonrasında merkezi Defne ve Samandağ olan 2 deprem daha atlatan Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşanan yıkımı Sputnik kamerası kayda aldı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından 20 Şubat’ta yıkıma sebep olan 2 deprem daha yaşayan Hatay’ın Samandağ ilçesinde ağır hasarlı olan binalarda enkaz çalışmaları devam ediyor.

Aynı zamanda teknik ekipler yıkılan binalarda hasar tespiti çalışması da gerçekleştiriyor.

Sputnik’in görüntülediği Samandağ’da cadde boyunca binaların bir kısmının moloz yığınına dönüştüğü bir kısmının ise büyük hasar alarak yıkılmayı beklediği görülüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала