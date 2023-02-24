https://sputniknews.com.tr/20230224/depremin-19-gununde-sputnik-kamerasi-samandagdaki-yikim-goruntuledi-1067455276.html

Depremin 19. gününde Sputnik kamerası Samandağ’daki yıkım görüntüledi

Depremin 19. gününde Sputnik kamerası Samandağ’daki yıkım görüntüledi

7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin sonrasında merkezi Defne ve Samandağ olan 2 deprem daha atlatan Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşanan yıkımı Sputnik kamerası... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T12:48+0300

2023-02-24T12:48+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

video

deprem

samandağ

hatay

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından 20 Şubat’ta yıkıma sebep olan 2 deprem daha yaşayan Hatay’ın Samandağ ilçesinde ağır hasarlı olan binalarda enkaz çalışmaları devam ediyor.Aynı zamanda teknik ekipler yıkılan binalarda hasar tespiti çalışması da gerçekleştiriyor.Sputnik’in görüntülediği Samandağ’da cadde boyunca binaların bir kısmının moloz yığınına dönüştüğü bir kısmının ise büyük hasar alarak yıkılmayı beklediği görülüyor.

samandağ

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Depremin 19. gününde Sputnik kamerası Samandağ’daki yıkım görüntüledi Depremin 19. gününde Sputnik kamerası Samandağ’daki yıkım görüntüledi 2023-02-24T12:48+0300 true PT0M56S

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video, deprem, samandağ, hatay, видео