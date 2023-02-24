https://sputniknews.com.tr/20230224/defne-belediye-baskani-guzel-molozlarin-cikarilmasi-bile-iki-yili-bulabilir-1067465058.html

Defne Belediye Başkanı Güzel: Molozların çıkarılması bile iki yılı bulabilir

Defne Belediye Başkanı Güzel: Molozların çıkarılması bile iki yılı bulabilir

Depremlerin büyük hasara yol açtığı Defne'de barınma sorunları devam ediyor. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Sputnik'e ilçedeki durumu anlattı. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T15:26+0300

2023-02-24T15:26+0300

2023-02-24T15:26+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

defne

hatay

antakya

defne belediyesi

ibrahim güzel

deprem

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Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, "Bizim nüfusumuz 166 bin 450 şu anda belki de 40 bin ya kaldı ya kalmadı. Tam sayı veremiyorum" diyerek şunları kaydetti: "İnsanlar gerçekten burada çok zor durumda, 6 bine yakın irili ufaklı deprem yaşandı, kalanların da psikolojileri yerinde değil. Şu anda arda kalan binalara da giriş mümkün değil. Zayiatsız bir binamız yok. İmkanı olup da buradan göçmeyen kimse kalmadı. Kalanlara da bakmamız lazım. Bu da çadırla olur. Gıdayı bir şekilde edinebiliriz suyu bir şekilde edinebiliriz ama barınma sorunlarını hemen tez elden çözmemiz lazım. Sayın Valimize bunu ifade etmiştik, onlar da muhtarlar aracılığıyla çadırları dağıtmaya başladı. Altından kalkacağız inşallah." "Molozların çıkarılması bile iki yılı bulabilir" ifadelerini kullanan Güzel, şöyle devam etti: "Şu an sağlam bina yok, kalmadı. Bu insanlar nasıl yapacak? Gitme imkanı yok, nereye gidecek? Mecbur çadır kuracak, biz de onların beslenmesi ile ilgili üzerimize düşen vazifeyi yapıyoruz. Dost belediyelere de teşekkür etmek istiyorum, bayağı yardım geldi, bunun devamlılığını rica edeceğim bir süre daha. Bin 600 yıllık camimiz yıkıldı, eski Antakya evleri, eski meclis binamız, o güzelim caddeler maalesef yok oldu." Güzel, "Kimse vatanını toprağını bırakmaz istemez ama çoluk çocuk sahipleri ne yapsınlar? Benim mesela 450 personelim var, 6'sı kayıp. 6'sının da ölü olduğunu tespit ettik. 450 personelden 25-30 kişiyle çalışmaya çalışıyorum. Yani biz de depremzedeyiz, Hatay ilindeki bütün devlet memurları, belediyelerin personeli de depremzede. Burada bir sahra hastanesi kuruldu hatta kurulduğu ilk gün 3 tane bebek dünyaya geldi. Bu hastaneyi Defne Atatürk Stadyumu'nda konuşlandırdık. İtalyanlar kurdu. Saha mafoldu ama bu saatte bunu düşünecek halde değilim en azından her türlü imkanın ameliyatların dahi olabileceği bir hastanemiz var" diye de ekledi. Defne'deki çadır kentlerde de tuvalet ve hijyen sorunlarının yaşandığını belirten Güzel, "Şu ana kadar salgın hastalıklarla ilgili herhangi bir tespitimiz olmadı, hastane ile de görüşüyorum öyle bir vaka yok ama tabii tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Yani özellikle kadın iç çamaşırı, kadın pedi ve alt eşofmanlara ihtiyacımız var" dedi.

defne

hatay

antakya

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2023

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