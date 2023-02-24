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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230224/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorustu-1067465903.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, çatışmalara ilişkin... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T16:09+0300
2023-02-24T16:09+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
ukrayna
türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler ve Ukrayna ihtilafına ilişkin gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti.Erdoğan, ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230224/pentagon-ukraynaya-verilecek-2-milyar-dolarlik-askeri-yardimin-detaylarini-acikladi-1067462899.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, ukrayna, türkiye
recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, ukrayna, türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

16:09 24.02.2023
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, çatışmalara ilişkin gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler ve Ukrayna ihtilafına ilişkin gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti.
Erdoğan, ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
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