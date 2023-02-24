https://sputniknews.com.tr/20230224/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorustu-1067465903.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, çatışmalara ilişkin... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T16:09+0300

2023-02-24T16:09+0300

2023-02-24T16:09+0300

ukrayna krizi

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

ukrayna

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/12/1060093677_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_c80aa2f2bbc7aa464b009e90504c7b41.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler ve Ukrayna ihtilafına ilişkin gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti.Erdoğan, ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230224/pentagon-ukraynaya-verilecek-2-milyar-dolarlik-askeri-yardimin-detaylarini-acikladi-1067462899.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, ukrayna, türkiye