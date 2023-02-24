https://sputniknews.com.tr/20230224/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorustu-1067465903.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, çatışmalara ilişkin... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T16:09+0300
2023-02-24T16:09+0300
2023-02-24T16:09+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
ukrayna
türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler ve Ukrayna ihtilafına ilişkin gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti.Erdoğan, ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230224/pentagon-ukraynaya-verilecek-2-milyar-dolarlik-askeri-yardimin-detaylarini-acikladi-1067462899.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, ukrayna, türkiye
recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, ukrayna, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, çatışmalara ilişkin gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler ve Ukrayna ihtilafına ilişkin gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti.
Erdoğan, ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.